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Serija 3000 Airfryer od 7,2 l
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NA342/00
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NA32x, NA33x, NA34x Important Information Manual
Dodatak za Airfryer od 6,2, 8,3 i 9 lKomplet za kuvanje na 2 nivoa
Dodatak za Airfryer od 8,3 lGraničnik za hranu 3-u-1
Dodatak za Airfryer XXL od 8,3 l2-u-1 komplet za kuvanje na pari i prženje
Dodatak za AirfryerKomplet za pečenje XXL
Dodatak za AirfryerKomplet za grilovanje XXL
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