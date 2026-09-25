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  • Prvi dodatak za Airfryer koji omogućava kuvanje na pari i prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer koji omogućava kuvanje na pari i prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer koji omogućava kuvanje na pari i prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer koji omogućava kuvanje na pari i prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer koji omogućava kuvanje na pari i prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer koji omogućava kuvanje na pari i prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer koji omogućava kuvanje na pari i prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer koji omogućava kuvanje na pari i prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer koji omogućava kuvanje na pari i prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer koji omogućava kuvanje na pari i prženje

Dodatak za Airfryer XXL od 8,3 l2-u-1 komplet za kuvanje na pari i prženje

HD9960/00

4.3

| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Prvi dodatak za Airfryer koji omogućava kuvanje na pari i prženje

Pripremajte povrće i knedle na pari i spremite zdrave porodične obroke. Naš jedinstveni 2-u-1 komplet za kuvanje na pari i prženje ima dizajn u obliku voka za omiljena jela azijske kuhinje. Istražite nove načine kuvanja sa našom aplikacijom HomeID.

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Kompatibilni proizvodi
Philips Airfryer 5000 s parom 7,2l

Philips Airfryer 5000 s parom 7,2l
Airfryers

NA547/07

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer od 7,2 l

NA342/00

Serija 7000

Serija 7000
Airfyer

HD9876/25

Serija 7000

Serija 7000
Airfryer Combi od 8,3 l sa termometrom za hranu

HD9880/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9870/20

Dva nova načina za uživanje u aparatu Airfryer

Prvi dodatak za Airfryer koji omogućava kuvanje na pari i prženje

  • Kuvajte povrće i knedle na pari

  • Pržite zdrave porodične obroke

  • Jedin. sistem za fiksir. i prevrtanje

  • Pronađite inspiraciju uz HomeID

Kuvajte omiljeno povrće i knedle na pari

Kuvajte omiljeno povrće i knedle na pari

Pretvorite Airfryer u aparat za kuvanje na pari dodavanjem vode u posudu za prženje i postavljanjem poklopca za kuvanje na pari. Uživajte u zdravom povrću pripremljenom na pari, kao i ukusnim knedlama, dim-sumu i mnogim drugim jelima.

Pržite ukusne obroke azijske kuhinje

Pržite ukusne obroke azijske kuhinje

Pripremajte omiljena pržena jela iz azijske kuhinje pomoću naše jedinstvene posude u obliku voka. Zaobljeno dno omogućava lako prevrtanje sastojaka i sosova uz razvijanje bogatog ukusa i zapečenosti. Savršeno je i za recepte sa prženjem i sotiranjem.

Oslobodite pun potencijal doma sa aplikacijom HomeID

Oslobodite pun potencijal doma sa aplikacijom HomeID

Pronađite inspiraciju za kuvanje i kafu uz više od 500 recepata i saveta za vaš dom.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

25/09/2026

Polska

Polska

Super sprzet

Super spełnia oczekiwania. Robi robotę. Dobranoc jakość

Ova recenzija je napisana za Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l

Ova recenzija je napisana za Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l

25/02/2025

Eesti

Eesti

Mugav lisa!

Väga mõnus toode. Väga lihtne kasutada, nagu kõik airfryeri lisad. Saab väga kiirelt toitu valmistada. Tõesti vahva! Gruusia ja Aasia ajalooga toite on laual kuidagi tunduvalt palju rohkem nüüd. Tegelikult võimalusi palju.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks

16/01/2025

Lietuva

Lietuva

Puikiai garina!

Tik gavęs šį priedą, iškart puoliau gaminti garuose virtus BAO (su kiaulienos įdaru) - viskas pavyko idealiai! Puikiai išsigarino, gera BAO struktūra. Super

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

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  • Saveti i trikovi
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  • Povrat u roku od 30 dana