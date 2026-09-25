Prvi dodatak za Airfryer koji omogućava kuvanje na pari i prženje
Pripremajte povrće i knedle na pari i spremite zdrave porodične obroke. Naš jedinstveni 2-u-1 komplet za kuvanje na pari i prženje ima dizajn u obliku voka za omiljena jela azijske kuhinje. Istražite nove načine kuvanja sa našom aplikacijom HomeID.
Kuvajte povrće i knedle na pari
Pržite zdrave porodične obroke
Jedin. sistem za fiksir. i prevrtanje
Pronađite inspiraciju uz HomeID
Pretvorite Airfryer u aparat za kuvanje na pari dodavanjem vode u posudu za prženje i postavljanjem poklopca za kuvanje na pari. Uživajte u zdravom povrću pripremljenom na pari, kao i ukusnim knedlama, dim-sumu i mnogim drugim jelima.
Pripremajte omiljena pržena jela iz azijske kuhinje pomoću naše jedinstvene posude u obliku voka. Zaobljeno dno omogućava lako prevrtanje sastojaka i sosova uz razvijanje bogatog ukusa i zapečenosti. Savršeno je i za recepte sa prženjem i sotiranjem.
Pronađite inspiraciju za kuvanje i kafu uz više od 500 recepata i saveta za vaš dom.
4.3
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Mariuszs
25/09/2026
Polska
Super sprzet
Super spełnia oczekiwania. Robi robotę. Dobranoc jakość
Ova recenzija je napisana za Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l
Ova recenzija je napisana za Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l
Rrrrraa
25/02/2025
Eesti
Mugav lisa!
Väga mõnus toode. Väga lihtne kasutada, nagu kõik airfryeri lisad. Saab väga kiirelt toitu valmistada. Tõesti vahva! Gruusia ja Aasia ajalooga toite on laual kuidagi tunduvalt palju rohkem nüüd. Tegelikult võimalusi palju.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks
MegstuGaminti
16/01/2025
Lietuva
Puikiai garina!
Tik gavęs šį priedą, iškart puoliau gaminti garuose virtus BAO (su kiaulienos įdaru) - viskas pavyko idealiai! Puikiai išsigarino, gera BAO struktūra. Super
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas