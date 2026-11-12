Najbolje iskustvo kuvanja, svaki put.
Kuvajte brže i pametnije zahvaljujući našoj najnaprednijoj tehnologiji Rapid CombiAir. Kuvajte na jedan dodir dugmeta zahvaljujući receptima sačuvanim u aplikaciji HomeID i programima za automatsko kuvanje.
Tehnologija Rapid CombiAir
Programi za automatsko kuvanje
Priložen je 2-u-1 komplet za kuvanje na pari i prženje
22 funkcije za kuvanje u jednom
Povezano sa aplikacijom HomeID
Uživajte u ukusnoj hrani sa do 99% manje dodatih masti.* Patentirana tehnologija Rapid CombiAir sa jedinstvenim dizajnom u obliku zvezde koristi naš najbrži dinamički dvostruki protok vazduha koji kruži oko i kroz hranu, obezbeđujući ravnomernu pripremu sa savršenom teksturom iznutra i spolja, za širok izbor ukusnih obroka za 40% manje vremena**.
Budite vođeni kroz ceo proces. Naši novi programi za automatsko kuvanje eliminišu stres prilikom kuvanja kada ste u žurbi. Jednostavno izaberite sastojak i pustite da Airfryer Combi uradi ostalo.
Pretvorite Airfryer u aparat za kuvanje na pari dodavanjem vode u posudu za prženje i postavljanjem poklopca za kuvanje na pari. Uživajte u zdravom povrću na pari kao i u ukusnim knedlama, dimsumu i još toga.
Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete
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4.8
od 5
606
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Saba 88
12/11/2026
Polska
Posiada świetne zestawy do airfryter
Serdecznie polecam bardzo. Obudowa czarna jest bardzo ładna duża
Ova recenzija je napisana za HD9880/90 Philips Ovi Smart 2.0 Combi XXL Connected
Ova recenzija je napisana za HD9880/90 Philips Ovi Smart 2.0 Combi XXL Connected
Sláva
07/11/2026
Česká republika
První kroky a dojmy s 7000 Series HD9880/90 Fritéz
Naprosto spokojen, předčil mé očekávání. Propojení s mobilem super, aplikace ovládání přístroje, recepty, možnost vytváření vlastních receptů s uložením nastavení do aplikace také super.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 Series HD9880/90 Fritéza Airfryer Combi XXL Connected
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 Series HD9880/90 Fritéza Airfryer Combi XXL Connected
żywek16
21/10/2026
Polska
Mile zaskoczona
Niemal codziennie jest w użyciu i nie tylko frytki. Mięso jest soczyste i nieprzesuszone. Jest do pobrania aplikacja z przepisami co mi bardzo pasuje. Łatwy w myciu. Jestem zadowolona z zakupu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Urządzenie wielofunkcyjne Airfryer Combi XXL Connected HD9875/90 z serii 7000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Urządzenie wielofunkcyjne Airfryer Combi XXL Connected HD9875/90 z serii 7000
Priprema 1 kg svežeg pomfrita uz 1 supenu kašiku ulja, u poređenju sa klasičnim dubokim prženjem u 2 l ulja
U odnosu na aparate Airfryer sa tehnologijom RapidAir
Broj recepata može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje
Kapacitet od 2 kg odnosi se na zamrznuti pomfrit, piletinu, povrće, pečenje… kapacitet od 8,3 l odnosi se na ukupnu zapreminu posude
Na osnovu internog laboratorijskog merenja: pripremanje pilećih fileta (AF postavka 160 °C, bez prethodnog zagrevanja) i fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem rerne klase A.