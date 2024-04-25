2 godine garancije
1 poslužavnik za doručak
4 modle za mafine sa jajima
1 mašice
Philips dodaci za doručak su odlični za pripremanje jaja, tosta, kobasica i različitog povrća za zdrav doručak.
Izvadite namirnice za doručak pomoću mašica sa silikonskim hvataljkama za maksimalnu udobnost i spretnost.
Uživajte u omiljenim poširanim jajima ili kajgani pripremljenim u Philips modlama za mafine sa jajima. Ove Airfryer modle za mafine napravljene su od silikona bez mirisa, pa možete iznova da ih koristite!
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Ličanin
25/04/2024
Hrvatska
Frayer
Izvrsno za spremanje jela na brzinu, učinkovito i kvaliteno !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak
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