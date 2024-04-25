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Airfryer XXL komplet dodatakaKomplet za doručak

HD9955/00

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Komplet za doručak
Ovaj specijalni Philips Airfryer komplet za doručak omogućava vam da pripremate doručak za celu obitelj odjednom. Ovladajte pripremanjem zdravog doručka sa poširanim jajima, tostiranim hlebom, kobasicama i povrćem
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Kompatibilni proizvodi
Serija 7000

Serija 7000
Airfyer

HD9876/25

Serija 7000

Serija 7000
Airfryer Combi od 8,3 l sa termometrom za hranu

HD9880/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9870/20

Dodaci da ovladate pripremom doručka u aparatu Airfryer

Komplet za doručak

  • 1 poslužavnik za doručak

  • 4 modle za mafine sa jajima

  • 1 mašice

Poslužavnik za doručak za tost, jaja i drugu hranu

Poslužavnik za doručak za tost, jaja i drugu hranu

Philips dodaci za doručak su odlični za pripremanje jaja, tosta, kobasica i različitog povrća za zdrav doručak.

Mašice sa silikonskim hvataljkama za jednostavno vađenje namirnica

Mašice sa silikonskim hvataljkama za jednostavno vađenje namirnica

Izvadite namirnice za doručak pomoću mašica sa silikonskim hvataljkama za maksimalnu udobnost i spretnost.

4 modle za mafine sa jajima da iznenadite porodicu

4 modle za mafine sa jajima da iznenadite porodicu

Uživajte u omiljenim poširanim jajima ili kajgani pripremljenim u Philips modlama za mafine sa jajima. Ove Airfryer modle za mafine napravljene su od silikona bez mirisa, pa možete iznova da ih koristite!

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

25/04/2024

Hrvatska

Hrvatska

Frayer

Izvrsno za spremanje jela na brzinu, učinkovito i kvaliteno !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak

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