2 godine garancije
Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
Pametnije, lakše i ukusnije. Tehnologija Smart Sensing razmišlja i kuva umesto vas. Airfryer automatski prilagođava vreme i temperaturu tokom kuvanja, za savršeno pripremljena jela. Izaberite i uživajte u svakom zalogaju!
Tehnologija Smart Sensing
Tehnologija uklanjanja masnoće
Tehnologija Rapid Air
Šampanjac bela, 1,4 kg
Naši profesionalni kuvari su dizajnirali Smart Chef programe tako da razmišljaju i kuvaju umesto vas. Samo jednim dodirom, pripremite svež ili smrznut pomfrit, batake ili celo pile, pa čak i celu ribu koristeći Airfryer XXL.
Sada možete da jedete zdravija jela i da uklonite višak masnoće iz hrane. Philips XXL Airfryer ima tehnologiju uklanjanja masnoće koja odvaja i sakuplja višak masnoće. Uživajte u punom ukusu celog pečenog pileta sa hrskavom kožicom, mekanim mesom i do 50% manje zasićene masnoće*.
Uživajte u zdravijoj hrani koja je hrskava spolja i mekana iznutra, sa do 90% manje**. Philips Airfryer XXL koristi vruć vazduh (umesto ulja) za prženje hrane sa malo ili bez dodatog ulja. Philips Rapid Air stvara 7 puta brži protok vazduha da biste mogli da uživate u rezultatima hrskavije hrane*** i odličnom ukusu.
4.8
od 5
634
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Арми
08/09/2022
България
Verifikovani kupac
чудесен продукт
лесно се борави с продукта както за употреба и готвене, така и за чистене и подръжка. считам, че сте направили добър продукт. храната е вкусна.
Prednosti
лесна употреба, вкусна храна
Mane
трябва да търся по други магазини за да си купя 2-степенна стойка за готвене. според мен по-добре беше да е аксесоар към основнят заедно с формичките .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium HD9870/20 Airfryer XXL
Date of Use 2021-08-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium HD9870/20 Airfryer XXL
Date of Use 2021-08-08
Coffee2933
03/09/2022
България
Verifikovani kupac
Най-доброто изобретение на нашето съвремие
Използвам airfryer-а от няколко месеца и съм изключително доволен, понеже позволява готвенето на всякакви храни по-бързо, по много по-здравословен начин, с по-малко мазнини и без пържене. Храните се изпичат добре и получават много приятна хрупкава текстура. Смарт функциите го правят още по-удобен за приготвянето на поддържаните храни. Чисти се лесно и в съдомиялна. Този модел е с достатъчно голям обем и събира големи порции храна. Дизайнът е изключително стилен. Airfryer-ът също е много по-бърз и по-ефективен от традиционна фурна, тъй като е по-компактен от нея, съответно се загрява по-бързо и използва по-малко енергия. Откакто имам airfryer-a, почти не се е налагало да се пържи нещо на тиган, или да се включва цяла фурна.
Prednosti
Може да се готви буквално всичко в него по-бързо, по-здравословно и по-ефективно от други уреди
Mane
Вентилаторът можеше да бъде и по-тих
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium HD9870/20 Airfryer XXL
Date of Use 2022-03-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium HD9870/20 Airfryer XXL
Date of Use 2022-03-03
Doareu
29/11/2025
România
Philips zaposleni
Peefwct
[Employee of versuniglobal] Bun rau, iese totul perfect, am mai avut dar nubatat de bun.!!!
Ova recenzija je napisana za Airfryer Combi XXL conectat seria 7000 HD9880/90
Ova recenzija je napisana za Airfryer Combi XXL conectat seria 7000 HD9880/90
Uklanja masnoće od 3 sirova pileća bataka pripremana na 180 °C 24 minuta
U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi
Tehnologija Rapid Air povećava brzinu protoka vazduha u korpi 7 puta, u poređenju sa brzinom protoka vazduha u aparatu Philips Viva Airfryer sa ravnim dnom
Kapacitet u litrima odnosi se na ukupnu zapreminu posude
Broj recepata može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje
Potrošnja energije za pripremanje pilećih prsa (AF postavka 160 °C, bez zagrevanja) ili filea lososa (200 °C, bez zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem rerne A klase. Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju sa proizvodima HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati mogu da variraju u zavisnosti od proizvoda.