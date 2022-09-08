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  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.
  • Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.

PremiumAirfryer XXL

HD9870/20

4.8

| (634) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod

Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.

Pametnije, lakše i ukusnije. Tehnologija Smart Sensing razmišlja i kuva umesto vas. Airfryer automatski prilagođava vreme i temperaturu tokom kuvanja, za savršeno pripremljena jela. Izaberite i uživajte u svakom zalogaju!

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Kompatibilni proizvodi
Dodaci za Airfryer XXL

Dodaci za Airfryer XXL
Dodatak za picu

HD9953/00R1

Savršeni rezultati jednim dodirom na dugme

Maksimalan ukus, minimalno masti. Bez muke.

  • Tehnologija Smart Sensing

  • Tehnologija uklanjanja masnoće

  • Tehnologija Rapid Air

  • Šampanjac bela, 1,4 kg

Smart Chef programi za popularna jela

Smart Chef programi za popularna jela

Naši profesionalni kuvari su dizajnirali Smart Chef programe tako da razmišljaju i kuvaju umesto vas. Samo jednim dodirom, pripremite svež ili smrznut pomfrit, batake ili celo pile, pa čak i celu ribu koristeći Airfryer XXL.

Tehnologija uklanjanja masnoće odvaja i hvata višak masnoće

Tehnologija uklanjanja masnoće odvaja i hvata višak masnoće

Sada možete da jedete zdravija jela i da uklonite višak masnoće iz hrane. Philips XXL Airfryer ima tehnologiju uklanjanja masnoće koja odvaja i sakuplja višak masnoće. Uživajte u punom ukusu celog pečenog pileta sa hrskavom kožicom, mekanim mesom i do 50% manje zasićene masnoće*.

Originalni Airfryer sa 7 puta bržim protokom vazduha***

Originalni Airfryer sa 7 puta bržim protokom vazduha***

Uživajte u zdravijoj hrani koja je hrskava spolja i mekana iznutra, sa do 90% manje**. Philips Airfryer XXL koristi vruć vazduh (umesto ulja) za prženje hrane sa malo ili bez dodatog ulja. Philips Rapid Air stvara 7 puta brži protok vazduha da biste mogli da uživate u rezultatima hrskavije hrane*** i odličnom ukusu.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.8

od 5

634

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

08/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

чудесен продукт

лесно се борави с продукта както за употреба и готвене, така и за чистене и подръжка. считам, че сте направили добър продукт. храната е вкусна.

Prednosti

лесна употреба, вкусна храна

Mane

трябва да търся по други магазини за да си купя 2-степенна стойка за готвене. според мен по-добре беше да е аксесоар към основнят заедно с формичките .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium HD9870/20 Airfryer XXL

Date of Use 2021-08-08

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium HD9870/20 Airfryer XXL

Date of Use 2021-08-08

03/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Най-доброто изобретение на нашето съвремие

Използвам airfryer-а от няколко месеца и съм изключително доволен, понеже позволява готвенето на всякакви храни по-бързо, по много по-здравословен начин, с по-малко мазнини и без пържене. Храните се изпичат добре и получават много приятна хрупкава текстура. Смарт функциите го правят още по-удобен за приготвянето на поддържаните храни. Чисти се лесно и в съдомиялна. Този модел е с достатъчно голям обем и събира големи порции храна. Дизайнът е изключително стилен. Airfryer-ът също е много по-бърз и по-ефективен от традиционна фурна, тъй като е по-компактен от нея, съответно се загрява по-бързо и използва по-малко енергия. Откакто имам airfryer-a, почти не се е налагало да се пържи нещо на тиган, или да се включва цяла фурна.

Prednosti

Може да се готви буквално всичко в него по-бързо, по-здравословно и по-ефективно от други уреди

Mane

Вентилаторът можеше да бъде и по-тих

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium HD9870/20 Airfryer XXL

Date of Use 2022-03-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium HD9870/20 Airfryer XXL

Date of Use 2022-03-03

29/11/2025

România

România

Philips zaposleni

Peefwct

[Employee of versuniglobal] Bun rau, iese totul perfect, am mai avut dar nubatat de bun.!!!

Ova recenzija je napisana za Airfryer Combi XXL conectat seria 7000 HD9880/90

Ova recenzija je napisana za Airfryer Combi XXL conectat seria 7000 HD9880/90

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  1. Uklanja masnoće od 3 sirova pileća bataka pripremana na 180 °C 24 minuta

  2. U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi

  3. Tehnologija Rapid Air povećava brzinu protoka vazduha u korpi 7 puta, u poređenju sa brzinom protoka vazduha u aparatu Philips Viva Airfryer sa ravnim dnom

  4. Kapacitet u litrima odnosi se na ukupnu zapreminu posude

  5. Broj recepata može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje

  6. Potrošnja energije za pripremanje pilećih prsa (AF postavka 160 °C, bez zagrevanja) ili filea lososa (200 °C, bez zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem rerne A klase. Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju sa proizvodima HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati mogu da variraju u zavisnosti od proizvoda.