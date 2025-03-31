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Sve serije

  • Porodični komplet za pečenje
  • Porodični komplet za pečenje
  • Porodični komplet za pečenje
  • Porodični komplet za pečenje
  • Porodični komplet za pečenje
  • Porodični komplet za pečenje
  • Porodični komplet za pečenje
  • Porodični komplet za pečenje
  • Porodični komplet za pečenje
  • Porodični komplet za pečenje
  • Porodični komplet za pečenje
  • Porodični komplet za pečenje
  • Porodični komplet za pečenje
  • Porodični komplet za pečenje
  • Porodični komplet za pečenje
  • Porodični komplet za pečenje

Dodatak za Philips AirfyerPorodični komplet za pečenje

HD9956/00

5
| (1) Pregled
Porodični komplet za pečenje
Porodični komplet za pečenje predstavlja savršen dodatak za proširivanje svestranosti aparata Airfryer Combi XXL ili Premium XXL serije 7000. Kuvajte i pecite ukusan hleb, kiš, kaserole, karije, supe, kolače, mafine... i još mnogo toga!
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Kompatibilni proizvodi
Serija 7000

Serija 7000
Airfyer

HD9876/25

Serija 7000

Serija 7000
Airfryer Combi od 8,3 l sa termometrom za hranu

HD9880/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9870/20

Dodaci da ovladate pečenjem u aparatu Airfryer

Porodični komplet za pečenje

  • 1 porodična posuda za pečenje

  • 9 silikonskih modli za mafine

Dodatak za pečenje koji se ne lepi

Dodatak za pečenje koji se ne lepi

Sa ovim specijalnim porodičnim XXL kompletom za pečenje za Philips Airfryer možete da pripremate sve omiljene recepte koji se peku. Porodična posuda za pećnicu ima kapacitet od 3 l i savršena je za pravljenje većih porcija i istraživanje novih jela poput onih koji se pripremaju u jednoj posudi i paprikaša od povrća i mesa, te od slanih do slatkih jela.

9 silikonskih modli za mafine za uživanje u različitim pečenim jelima

9 silikonskih modli za mafine za uživanje u različitim pečenim jelima

Lako možete da uklonite mafine ili kapkejkove iz ovih Airfryer modli za mafine zahvaljujući fleksibilnom materijalu. Naborane ivice daju još bolji izgled modlama za mafine. Ove Airfryer modle za mafine napravljene su od silikona bez mirisa, pa možete iznova da ih koristite.

Svakodnevna inspiracija za nove recepte

Svakodnevna inspiracija za nove recepte

Neograničen broj inspirativnih recepata naših vrhunskih kuvara i miliona korisnika aplikacije Philips HomeID kojima možete da proširite svoju kolekciju recepata. Što više koristite HomeID, to ona bolje prilagođava recepte vašem ukusu.*

Tehničke specifikacije

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5.0

od 5

1

Pregled

4
3
2
1

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Prostě funguje na 1*.

Prostě funguje na 1*, jen cena by mohla být nižší. Uvidíme, jak dlouho vydrž povrch.

Ova recenzija je napisana za Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost

Ova recenzija je napisana za Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost

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