2 godine garancije
HD9956/00
1 porodična posuda za pečenje
9 silikonskih modli za mafine
Sa ovim specijalnim porodičnim XXL kompletom za pečenje za Philips Airfryer možete da pripremate sve omiljene recepte koji se peku. Porodična posuda za pećnicu ima kapacitet od 3 l i savršena je za pravljenje većih porcija i istraživanje novih jela poput onih koji se pripremaju u jednoj posudi i paprikaša od povrća i mesa, te od slanih do slatkih jela.
Lako možete da uklonite mafine ili kapkejkove iz ovih Airfryer modli za mafine zahvaljujući fleksibilnom materijalu. Naborane ivice daju još bolji izgled modlama za mafine. Ove Airfryer modle za mafine napravljene su od silikona bez mirisa, pa možete iznova da ih koristite.
Neograničen broj inspirativnih recepata naših vrhunskih kuvara i miliona korisnika aplikacije Philips HomeID kojima možete da proširite svoju kolekciju recepata. Što više koristite HomeID, to ona bolje prilagođava recepte vašem ukusu.*
5.0
od 5
1
Pregled
MiK103
31/03/2025
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Prostě funguje na 1*.
Prostě funguje na 1*, jen cena by mohla být nižší. Uvidíme, jak dlouho vydrž povrch.
Ova recenzija je napisana za Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost
Ova recenzija je napisana za Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost
Posetite www.Philips.com/homeid da biste proverili da li je aplikacija HomeID dostupna u vašoj zemlji.