ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

Dodatak za Philips Airfyer Porodični komplet za pečenje

Podrška

Dodatak za Philips AirfyerPorodični komplet za pečenje

HD9956/00

Dodatak za Philips Airfyer Porodični komplet za pečenje

Idi u prodavnicu

Prijavite se ili kreirajte nalog

Registrujte Vaš proizvod

Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

Porodični komplet za pečenje predstavlja savršen dodatak za proširivanje svestranosti aparata Airfryer Combi XXL ili Premium XXL serije 7000. Kuvajte i pecite ukusan hleb, kiš, kaserole, karije, supe, kolače, mafine... i još mnogo toga!

  • PDF datoteka
  • 6 August 2026