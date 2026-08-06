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Dodatak za Philips Airfyer Porodični komplet za pečenje
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HD9956/00
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Porodični komplet za pečenje predstavlja savršen dodatak za proširivanje svestranosti aparata Airfryer Combi XXL ili Premium XXL serije 7000. Kuvajte i pecite ukusan hleb, kiš, kaserole, karije, supe, kolače, mafine... i još mnogo toga!