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Sve serije

  • Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave obroke
  • Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave obroke
  • Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave obroke
  • Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave obroke
  • Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave obroke
  • Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave obroke
  • Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave obroke
  • Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave obroke
  • Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave obroke
  • Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave obroke

Serija 5000Airfryer XXL Connected

HD9285/96

4.3
| (12) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod
Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave obroke
Uređaj Philips Airfryer XXL Connected serije 5000 je vaš svakodnevni saputnik u kuvanju za jednostavno kreiranje nutritivno izbalansiranih obroka odličnog ukusa za celu porodicu, svakog dana u nedelji.
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Uparivanje sa aplikacijom HomeID

Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave obroke

  • Povezivanje sa aplikacijom HomeID

  • 16-u-1 Airfryer

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Tehnologija Rapid Air

  • Dodaci za grilovanje i pečenje

Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave porodične obroke

Vaš povezani saputnik u kuvanju za zdrave porodične obroke

Intuitivna aplikacija HomeID veoma jednostavno se povezuje sa aparatom Airfryer, što je čini obaveznim pomoćnikom prilikom pravljenja obroka. Možete da izađete iz domena zdravog prženja i da otkrijete zanimljive i ukusne nove recepte, pa čak i da daljinski nadgledate kuvanje iz aplikacije.

Potpuna fleksibilnost i multifunkcionalnost, svestrani aparat Airfryer

Potpuna fleksibilnost i multifunkcionalnost, svestrani aparat Airfryer

Novi uređaj Airfryer XXL Connected serije 5000 kompanije Philips ima 16 različitih funkcija za kuvanje: prženje, pečenje, grilovanje, hrskavo pečenje, dehidriranje, tostiranje, odmrzavanje, podgrevanje, fermentiranje i mnoge druge.

Ukusni recepti za Airfryer, za zdrav život svaki dan

Ukusni recepti za Airfryer, za zdrav život svaki dan

Otkrijte stotine ukusnih, brzih i zdravih recepata za Airfryer od kojih kreće voda na usta. HomeID recepte organizuju stručnjaci za nutricionizam, pa lako možete da donosite prave odluke svaki dan.

Tehničke specifikacije

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

12

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

13/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod za svakodnevno korištenje

Nisam nikad prije imala airfyer i ovaj mi je skroz promijenio život! Puno sam spremnija napraviti si zdravi ručak ili večeru jer praktički nema uopće nereda i sve je brzo gotovo. Preporučila bih ga svima!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL

17/12/2024

Slovenija

Slovenija

Ravno pravšnji Airfryer

Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.

Prednosti

vsi načini pečenja, dodatki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

16/12/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen cvrtnik

Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

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  1. Broj recepata razlikuje se u zavisnosti od zemlje

  2. U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi

  3. Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju sa proizvodima HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880