2 godine garancije
Povezivanje sa aplikacijom HomeID
16-u-1 Airfryer
7,2 l (1,4 kg)
Tehnologija Rapid Air
Dodaci za grilovanje i pečenje
Intuitivna aplikacija HomeID veoma jednostavno se povezuje sa aparatom Airfryer, što je čini obaveznim pomoćnikom prilikom pravljenja obroka. Možete da izađete iz domena zdravog prženja i da otkrijete zanimljive i ukusne nove recepte, pa čak i da daljinski nadgledate kuvanje iz aplikacije.
Novi uređaj Airfryer XXL Connected serije 5000 kompanije Philips ima 16 različitih funkcija za kuvanje: prženje, pečenje, grilovanje, hrskavo pečenje, dehidriranje, tostiranje, odmrzavanje, podgrevanje, fermentiranje i mnoge druge.
Otkrijte stotine ukusnih, brzih i zdravih recepata za Airfryer od kojih kreće voda na usta. HomeID recepte organizuju stručnjaci za nutricionizam, pa lako možete da donosite prave odluke svaki dan.
4.3
od 5
12
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
klapet
13/12/2024
Hrvatska
Super proizvod za svakodnevno korištenje
Nisam nikad prije imala airfyer i ovaj mi je skroz promijenio život! Puno sam spremnija napraviti si zdravi ručak ili večeru jer praktički nema uopće nereda i sve je brzo gotovo. Preporučila bih ga svima!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL
17/12/2024
Slovenija
Ravno pravšnji Airfryer
Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.
Prednosti
vsi načini pečenja, dodatki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Klara1313
16/12/2024
Slovenija
Odličen cvrtnik
Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Broj recepata razlikuje se u zavisnosti od zemlje
U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi
Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju sa proizvodima HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880