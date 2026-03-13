Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
2 godine garancije
Priprema
Sve serije
Serija 5000 Airfryer XXL Connected
Podrška
HD9285/96
Idi u prodavnicu
Prijavite se ili kreirajte nalog
Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Dodatak za Airfryer od 6,2, 8,3 i 9 lKomplet za kuvanje na 2 nivoa
Dodatak za AirfryerKomplet za pečenje XXL
Dodatak za AirfryerKomplet za grilovanje XXL
Obratite se kompaniji Philips
Drago nam je što možemo da vam pomognemo