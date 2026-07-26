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Dodatak za Airfryer Komplet za pečenje XXL

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Dodatak za AirfryerKomplet za pečenje XXL

HD9957/00

Dodatak za Airfryer Komplet za pečenje XXL

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Uputstva i Dokumentacija

Ovaj specijalni komplet za pečenje za Philips Airfryer omogućava vam da pripremate sve omiljene recepte sa pečenjem. Ovladajte pečenjem veoma ukusnih kolača, hleba, gratiniranih jela, kiša i još mnogo toga, na lak, brz i zdrav način.

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  • 26 July 2026