ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora

Serija 4000Vertikalni Airfryer

NA462/70

4.8
| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Duplo više jela, 45% manje prostora
Naš vertikalni Airfryer sa dve korpe priprema dva kompletna obroka odjednom, štedeći vam prostor. Što je još bolje, jela su svaki put ukusno hrskava i meka, zahvaljujući vertikalnoj tehnologiji RapidAir.
Pogledajte sve prednosti

Oba jela su savršeno pripremljena i gotova istovremeno

Duplo više jela, 45% manje prostora

  • Zauzima 45% manje prostora

  • 2 korpe, duplo više jela

  • Hrskavo i ravnomerno pečeno uz tehnologiju RapidAir

  • Pripremite 2 jela koja se završavaju u isto vreme

Hrskavo i ravnomerno pečeno sa do 90% manje masnoće**

Hrskavo i ravnomerno pečeno sa do 90% manje masnoće**

Uživajte u savršeno hrskavim i mekim jelima zahvaljujući vertikalnoj tehnologiji RapidAir. Vruć vazduh sa vrha cirkuliše oko vaše hrane kako bi se obezbedila ravnomerno pripremljena jela svaki put.

2 korpe, duplo više jela

2 korpe, duplo više jela

Izuzetno veliki vertikalni Airfryer od 10 l sa dve korpe od po 5 l. Naš Airfryer porodične veličine lako obrađuje do 1,4 kg pomfrita, 2 kg povrća ili 24 mala pileća bataka. Takođe možete lako smestiti celo pile od 1,2 kg u svaku korpu od 5 l.

Dizajn na sprat zauzima upola manje prostora na radnoj površini

Dizajn na sprat zauzima upola manje prostora na radnoj površini

Naš kompaktni vertikalni Airfryer sa dve korpe čini pripremu ukusnih jela jednostavnom i štedi 45% prostora na vašoj radnoj površini.*

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.8

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

15/06/2026

България

България

Много съм доволен

Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!

Prednosti

Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

31/12/2025

България

България

Напълно си заслужава

Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

19/12/2025

България

България

Продуктът напълно си заслужава.

Мощен, бърз и много удобен! Двете кошници се синхронизират и всичко е готово по едно и също време. Харесва ми, че мога да копирам настройките с едно натискане и да не мисля за различни температури.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. U poređenju sa drugim aparatima Philips Airfryer

  2. U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem

  3. Interno laboratorijsko merenje NA46x sa lososom i pilećim prsima u poređenju sa korišćenjem rerne A klase. Rezultati se mogu razlikovati u zavisnosti od recepta