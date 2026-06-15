2 godine garancije
Zauzima 45% manje prostora
2 korpe, duplo više jela
Hrskavo i ravnomerno pečeno uz tehnologiju RapidAir
Pripremite 2 jela koja se završavaju u isto vreme
Uživajte u savršeno hrskavim i mekim jelima zahvaljujući vertikalnoj tehnologiji RapidAir. Vruć vazduh sa vrha cirkuliše oko vaše hrane kako bi se obezbedila ravnomerno pripremljena jela svaki put.
Izuzetno veliki vertikalni Airfryer od 10 l sa dve korpe od po 5 l. Naš Airfryer porodične veličine lako obrađuje do 1,4 kg pomfrita, 2 kg povrća ili 24 mala pileća bataka. Takođe možete lako smestiti celo pile od 1,2 kg u svaku korpu od 5 l.
Naš kompaktni vertikalni Airfryer sa dve korpe čini pripremu ukusnih jela jednostavnom i štedi 45% prostora na vašoj radnoj površini.*
4.8
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Gopeto
15/06/2026
България
Много съм доволен
Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!
Prednosti
Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Sis33
31/12/2025
България
Напълно си заслужава
Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
panayotova
19/12/2025
България
Продуктът напълно си заслужава.
Мощен, бърз и много удобен! Двете кошници се синхронизират и всичко е готово по едно и също време. Харесва ми, че мога да копирам настройките с едно натискане и да не мисля за различни температури.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
U poređenju sa drugim aparatima Philips Airfryer
U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem
Interno laboratorijsko merenje NA46x sa lososom i pilećim prsima u poređenju sa korišćenjem rerne A klase. Rezultati se mogu razlikovati u zavisnosti od recepta