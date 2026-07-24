2 godine garancije
Zauzima 45% manje prostora
2 korpe , duplo više jela
Hrskavo i ravnomerno pečeno uz tehnologiju RapidAir
Pripremite 2 jela koja se završavaju u isto vreme
Naš kompaktni vertikalni Airfryer sa dve korpe čini pripremu ukusnih jela jednostavnom i štedi 45% prostora na vašoj radnoj površini.*
Izuzetno veliki vertikalni Airfryer od 10 l sa dve korpe od po 5 l. Naš Airfryer porodične veličine lako obrađuje do 1,4 kg pomfrita, 2 kg povrća ili 24 mala pileća bataka. Takođe možete lako smestiti celo pile od 1,2 kg u svaku korpu od 5 l.
Uživajte u savršeno hrskavim i mekim jelima zahvaljujući vertikalnoj tehnologiji RapidAir. Vruć vazduh sa vrha cirkuliše oko vaše hrane kako bi se obezbedila ravnomerno pripremljena jela svaki put.
5.0
od 5
21
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
24/07/2026
Eesti
Lihtne aga asjalik
Kufi asendab kasutuse poolest ideaalselt eelmist laiemat mudelit kuid võtab oluliselt vähem ruumi. Kõik funktsioonid on lihtsalt arusaadavad, mõlemad sahtlid on hea mahutavusega. Vasakule küljele peab siiski ruumi jätma ventilatsiooniks, ei saa päris mööbli sisse integreerida või vastu seina panna vasaku küljega.
Prednosti
Kompaktne, suured sahtlid
Mane
ventilatsioon külje peal
Ova recenzija je napisana za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Ova recenzija je napisana za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Pätu123
16/07/2026
Eesti
Kompaktne, aga suur
Mahub meie köögis täpselt kööginurka, lihtne kasutada, sügavate sahtlitega. Eriti mugav nüüd terve pearoog lisanditega korraga valmis teha. Võtab vähem ruumi, kui eelmine fritüür, aga sahtlitesse mahub rohkem!
Prednosti
kompaktne, mahutab palju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Megan734
25/06/2026
Polska
Deo promocije
Gotowanie stało się przyjemniejsze
Jestem bardzo zadowolona z tego produktu.Urządzenie jest proste w obsłudze, szybko przygotowuje posiłki i pozwala robić dwa dania jednocześnie. Potrawy wychodzą chrupiące i smaczne, a gotowanie stało się znacznie wygodniejsze. Dużym plusem jest też jego konstrukcja, mimo dużej pojemności jest wysoki, a nie szeroki, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca na blacie. Korzystam z niego bardzo często i zdecydowanie polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
U poređenju sa drugim aparatima Philips Airfryer
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