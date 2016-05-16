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  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće
  • Doživite profesionalni espreso kod kuće

Obustavljeno

Saeco IncantoSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD9712/01

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Doživite profesionalni espreso kod kuće
Saeco predstavlja Incanto Executive, besmrtno remek-delo dizajnirano za potpuno savršenstvo. Uz profesionalne karakteristike, poput keramičkih noževa mlina i dva bojlera, najbrže ćete pripremiti savršenu kafu.
Pogledajte sve prednosti

Do savršenstva u šolji velikom brzinom

Doživite profesionalni espreso kod kuće

  • Kuva 7 varijanti kafe

  • Ugrađeni bokal za mleko i dod. za penu

  • Nerđajući čelik

  • 8 koraka podešavanja mlina za kafu

Izvucite maksimalni ukus pomoću 100% keramičkih noževa mlina

Izvucite maksimalni ukus pomoću 100% keramičkih noževa mlina

Robustni 100% keramički noževi mlina garantuju vam trenutke čistog uživanja u kafi u narednim godinama. Keramički materijal idealno melje omogućavajući ravnomeran protok vode i izdvajanje najčistije suštine zrna. A za razliku od drugih, uobičajenih mlinova, keramički materijal sprečava pregrevanje kafe i zagoreli ukus.

Potpuno uklonjiva grupa za kuvanje može se očistiti za tili čas

Potpuno uklonjiva grupa za kuvanje može se očistiti za tili čas

Efikasnost i lakoća upotrebe bile su ključne inspiracije kada je Saeco izumeo prvu grupu za kuvanje pre 30 godina. I do današnjeg dana ona ostaje pojam inspirisanog i odlučnog tehnološkog rešenja. Kao i uvek, neverovatno se lako čisti – jednostavno je uklonite i isperite pod česmom nekoliko sekundi, a zatim je vratite na jednako lak način.

Precizno podesite punoću ukusa kafe pomoću 8 postavki mlina

Precizno podesite punoću ukusa kafe pomoću 8 postavki mlina

Kada je reč o finoći mlevenja, ovaj aparat će vas uvek zadovoljiti. Različite mešavine kafe zahtevaju različite nivoe usitnjenosti da bi se razvio pun ukus. Stoga na ovom aparatu postoji osam podesivih postavki usitnjavanja pri mlevenju – od najfinijeg mlevenja za punokrvni espreso do najgrubljeg za laganiju kafu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

16/05/2016

България

България

Verifikovani kupac

Отлична машина

Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana