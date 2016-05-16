2 godine garancije
Obustavljeno
Kuva 7 varijanti kafe
Ugrađeni bokal za mleko i dod. za penu
Nerđajući čelik
8 koraka podešavanja mlina za kafu
Robustni 100% keramički noževi mlina garantuju vam trenutke čistog uživanja u kafi u narednim godinama. Keramički materijal idealno melje omogućavajući ravnomeran protok vode i izdvajanje najčistije suštine zrna. A za razliku od drugih, uobičajenih mlinova, keramički materijal sprečava pregrevanje kafe i zagoreli ukus.
Efikasnost i lakoća upotrebe bile su ključne inspiracije kada je Saeco izumeo prvu grupu za kuvanje pre 30 godina. I do današnjeg dana ona ostaje pojam inspirisanog i odlučnog tehnološkog rešenja. Kao i uvek, neverovatno se lako čisti – jednostavno je uklonite i isperite pod česmom nekoliko sekundi, a zatim je vratite na jednako lak način.
Kada je reč o finoći mlevenja, ovaj aparat će vas uvek zadovoljiti. Različite mešavine kafe zahtevaju različite nivoe usitnjenosti da bi se razvio pun ukus. Stoga na ovom aparatu postoji osam podesivih postavki usitnjavanja pri mlevenju – od najfinijeg mlevenja za punokrvni espreso do najgrubljeg za laganiju kafu.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Росен
16/05/2016
България
Verifikovani kupac
Отлична машина
Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина