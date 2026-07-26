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Dodatak za Airfryer

Obustavljeno

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Dodatak za Airfryer

HD9905/00

Dodatak za Airfryer

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

Maksimalno povećajte prostor za kuvanje aparata Airfryer pomoću dvoslojnog dodatka. Pecite, grilujte ili pržite ukusne burgere, pileća krilca, ribu i druge namirnice na lak, brz i zdrav način. Za veću raznovrsnost, koristite ražnjiće i na njih stavljajte povrće ili meso.

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  • 26 July 2026