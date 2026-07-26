Maksimalno povećajte prostor za kuvanje aparata Airfryer pomoću dvoslojnog dodatka. Pecite, grilujte ili pržite ukusne burgere, pileća krilca, ribu i druge namirnice na lak, brz i zdrav način. Za veću raznovrsnost, koristite ražnjiće i na njih stavljajte povrće ili meso.