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Dodatak za Airfryer
Obustavljeno
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HD9905/00
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Maksimalno povećajte prostor za kuvanje aparata Airfryer pomoću dvoslojnog dodatka. Pecite, grilujte ili pržite ukusne burgere, pileća krilca, ribu i druge namirnice na lak, brz i zdrav način. Za veću raznovrsnost, koristite ražnjiće i na njih stavljajte povrće ili meso.