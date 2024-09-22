2 godine garancije
Obustavljeno
Dvoslojni XL
Bezbedno možete da stavite ovu Airfryer dvoslojnu rešetku u mašinu za sudove, što još više olakšava ponovno korišćenje!
Maksimalno povećajte prostor za kuvanje aparata Airfryer pomoću dvoslojnog dodatka. Pecite, grilujte ili pržite ukusne burgere, pileća krilca, ribu i druge namirnice na lak, brz i zdraviji način.
Ovaj dodatak vam omogućava da pripremate tanje namirnice, kao što su burgeri.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Торррррррі
22/09/2024
Україна
Супер аксесуар для мультипечі
Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .
Prednosti
Крута штука
Mane
Ні
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
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