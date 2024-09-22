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  • Povećajte površinu za kuvanje aparata Airfryer
  • Povećajte površinu za kuvanje aparata Airfryer
  • Povećajte površinu za kuvanje aparata Airfryer
  • Povećajte površinu za kuvanje aparata Airfryer
  • Povećajte površinu za kuvanje aparata Airfryer
  • Povećajte površinu za kuvanje aparata Airfryer

Obustavljeno

Dodatak za Airfryer

HD9905/00

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Povećajte površinu za kuvanje aparata Airfryer
Maksimalno povećajte prostor za kuvanje aparata Airfryer pomoću dvoslojnog dodatka. Pecite, grilujte ili pržite ukusne burgere, pileća krilca, ribu i druge namirnice na lak, brz i zdrav način. Za veću raznovrsnost, koristite ražnjiće i na njih stavljajte povrće ili meso.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 5000

Serija 5000
Airfryer sa dve korpe

NA555/00

Serija 5000

Serija 5000
Airfryer sa dve korpe

NA552/00

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer sa dve korpe

NA150/00

Serija 5000

Serija 5000
Pametni Airfryer XL

HD9280/90

Povećajte površinu za kuvanje aparata Airfryer

  • Dvoslojni XL

Delovi mogu da se peru u mašini za sudove za jednostavno čišćenje

Delovi mogu da se peru u mašini za sudove za jednostavno čišćenje

Bezbedno možete da stavite ovu Airfryer dvoslojnu rešetku u mašinu za sudove, što još više olakšava ponovno korišćenje!

Dvoslojni dodatak za svestranije recepte

Dvoslojni dodatak za svestranije recepte

Maksimalno povećajte prostor za kuvanje aparata Airfryer pomoću dvoslojnog dodatka. Pecite, grilujte ili pržite ukusne burgere, pileća krilca, ribu i druge namirnice na lak, brz i zdraviji način.

Ovaj dodatak vam omogućava da pripremate tanje namirnice

Ovaj dodatak vam omogućava da pripremate tanje namirnice

Ovaj dodatak vam omogućava da pripremate tanje namirnice, kao što su burgeri.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/09/2024

Україна

Україна

Супер аксесуар для мультипечі

Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .

Prednosti

Крута штука

Mane

Ні

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

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