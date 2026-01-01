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Sve serije

  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu
  • XXL komplet za picu

Dodatak za AirfryerXXL komplet za picu

HD9953/00

XXL komplet za picu
Uz ovaj specijalni komplet za picu za Philips Airfryer možete da postanete pravi pica majstor. Pošto nije potrebno prethodno zagrevanje, vaša omiljena pica može biti gotova u Airfryer-u za samo 8 minuta!
Pogledajte sve prednosti

Dodaci da ovladate pečenjem pice u Airfryer-u

XXL komplet za picu

  • Komplet dodataka

  • 1 x tepsija za picu

Ispecite svoju omiljenu picu prečnika 26 cm u tepsiji za picu, za 8 minuta

Ispecite svoju omiljenu picu prečnika 26 cm u tepsiji za picu, za 8 minuta

Sada možete da koristite svoj Airfryer da ispečete omiljenu picu u tepsiji za picu. U tepsiji za picu veličine XXL se može ispeći domaća pica prečnika 26 cm, a mogu čak i smrznute već pripremljene pice – za samo 8 minuta.

Svakodnevna inspiracija za nove recepte

Svakodnevna inspiracija za nove recepte

Neograničen broj inspirativnih recepata naših vrhunskih kuvara i miliona korisnika aplikacije Philips NutriU kojima možete da proširite svoju kolekciju recepata. Što više koristite NutriU, to ona bolje prilagođava recepte vašem ukusu.*

Delovi mogu da se peru u mašini za sudove za jednostavno čišćenje

Delovi mogu da se peru u mašini za sudove za jednostavno čišćenje

Bezbedno možete da stavite tepsiju za picu i mašice u mašinu za sudove, što još više olakšava ponovno korišćenje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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