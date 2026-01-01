Ispecite svoju omiljenu picu prečnika 26 cm u tepsiji za picu, za 8 minuta

Sada možete da koristite svoj Airfryer da ispečete omiljenu picu u tepsiji za picu. U tepsiji za picu veličine XXL se može ispeći domaća pica prečnika 26 cm, a mogu čak i smrznute već pripremljene pice – za samo 8 minuta.