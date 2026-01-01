2 godine garancije
HD9953/00
Komplet dodataka
1 x tepsija za picu
Sada možete da koristite svoj Airfryer da ispečete omiljenu picu u tepsiji za picu. U tepsiji za picu veličine XXL se može ispeći domaća pica prečnika 26 cm, a mogu čak i smrznute već pripremljene pice – za samo 8 minuta.
Neograničen broj inspirativnih recepata naših vrhunskih kuvara i miliona korisnika aplikacije Philips NutriU kojima možete da proširite svoju kolekciju recepata. Što više koristite NutriU, to ona bolje prilagođava recepte vašem ukusu.*
Bezbedno možete da stavite tepsiju za picu i mašice u mašinu za sudove, što još više olakšava ponovno korišćenje.
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Posetite www.Philips.com/NutriU da biste proverili da li je NutriU dostupna u vašoj zemlji.