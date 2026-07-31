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Dodatak za Airfryer XXL komplet za picu
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HD9953/00
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Uz ovaj specijalni komplet za picu za Philips Airfryer možete da postanete pravi pica majstor. Pošto nije potrebno prethodno zagrevanje, vaša omiljena pica može biti gotova u Airfryer-u za samo 8 minuta!