2 godine garancije
Obustavljeno
za noge
2 dodatka
Epilator s kablom
Ergonomska drška
Zaobljeni oblik savršeno staje u ruku i omogućava prijatno uklanjanje dlačica. Osim toga, odlično izgleda!
Ovaj epilator ima diskove za nežno čupanje dlačica koji omogućavaju uklanjanje dlačica i do 0,5 mm bez hvatanja kože.
Ovaj epilator ima glavu za epilaciju koja može da se pere. Glavu je moguće ukloniti i oprati mlazom vode radi bolje higijene
4.7
od 5
318
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Vitkov14
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Страхотен продукт
Имам го от години, работи много добре. Само единствено адаптера спря да работи след първата година.
Prednosti
Продукта на Филипс има страхотно качество
Mane
Къс кабел
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential HP6422/01 Компактен епилатор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential HP6422/01 Компактен епилатор
Златна рибка
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продуктът е много добър!
Компактен, удобен. Харесвам резултата след неговата употреба.
Prednosti
Лесен за употреба.
Mane
Добре ще е да бъде по-безшумен.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential HP6421/00 Компактен епилатор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential HP6421/00 Компактен епилатор
Amirlin
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Супер е
Харесва ми.Трябваше ми евтин епилатор,защото имам фотоепилатор,пак Филипс.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential HP6422/01 Компактен епилатор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential HP6422/01 Компактен епилатор
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024