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  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način
  • Epilacija na lak način

Obustavljeno

Satinelle EssentialKompaktan epilator

HP6422/01

4.7
| (318) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Epilacija na lak način
Uživajte u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Satinelle. Nežno uklanja dlačice dužine do samo 0,5 mm iz korena. Epilacija na lak način uz ergonomsku dršku i korišćenje sa kablom. Glava koja može da se pere radi optimalne higijene.
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Epilacija na lak način

  • za noge

  • 2 dodatka

  • Epilator s kablom

  • Ergonomska drška

Zaobljena ergonomska drška za prijatno rukovanje

Zaobljena ergonomska drška za prijatno rukovanje

Zaobljeni oblik savršeno staje u ruku i omogućava prijatno uklanjanje dlačica. Osim toga, odlično izgleda!

Diskovi za nežno čupanje dlačica uklanjaju dlačice bez čupanja

Diskovi za nežno čupanje dlačica uklanjaju dlačice bez čupanja

Ovaj epilator ima diskove za nežno čupanje dlačica koji omogućavaju uklanjanje dlačica i do 0,5 mm bez hvatanja kože.

Epil. glava koja može da se pere daje dodatnu higijenu i lako se čisti

Epil. glava koja može da se pere daje dodatnu higijenu i lako se čisti

Ovaj epilator ima glavu za epilaciju koja može da se pere. Glavu je moguće ukloniti i oprati mlazom vode radi bolje higijene

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Komentari

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4.7

od 5

318

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Страхотен продукт

Имам го от години, работи много добре. Само единствено адаптера спря да работи след първата година.

Prednosti

Продукта на Филипс има страхотно качество

Mane

Къс кабел

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential HP6422/01 Компактен епилатор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential HP6422/01 Компактен епилатор

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктът е много добър!

Компактен, удобен. Харесвам резултата след неговата употреба.

Prednosti

Лесен за употреба.

Mane

Добре ще е да бъде по-безшумен.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential HP6421/00 Компактен епилатор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential HP6421/00 Компактен епилатор

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Супер е

Харесва ми.Трябваше ми евтин епилатор,защото имам фотоепилатор,пак Филипс.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential HP6422/01 Компактен епилатор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential HP6422/01 Компактен епилатор

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 