2 godine garancije
Keramičke ploče
Temperatura 140–220°C
Jonsko kondicioniranje
Keramika je mikroskopski glatka i izdržljiva po svojoj prirodi i to je jedan od najboljih materijala za ploče za ravnanje. SilkySmooth ploče su pažljivo obrađene da bi poboljšale svojstva klizanja i nege keramike, što vam pruža savršeno sjajnu kosu.
Obezbedite trenutnu negu svoje kose zahvaljujući jonskom kondicioniranju. Negativno naelektrisani joni uklanjaju statičko naelektrisanje, kondicioniraju kosu i izglađuju kutikule kose da bi intenzivirali sjaj i uglačanost kose. Rezultat je predivno sjajna, glatka i pitoma kosa.
Nagrade
4.8
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
ImaLogika_
18/06/2020
България
Супер е
Дълги години я използвам и нямам никакви забележки. Косата ми става по-гладка и по-мека след изправяне.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8333/00 Care SilkySmooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8333/00 Care SilkySmooth
AsiaD
30/11/2013
Polska
jestem bardzo zadowolona
Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8333/00 Care SilkySmooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8333/00 Care SilkySmooth
Krystyna57
29/11/2013
Polska
Prostownica jest super
Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8333/00 Care SilkySmooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HP8333/00 Care SilkySmooth