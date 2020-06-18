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  • Nežno ispravljanje uz jonski sjaj
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  • Nežno ispravljanje uz jonski sjaj
  • Nežno ispravljanje uz jonski sjaj
  • Nežno ispravljanje uz jonski sjaj
  • Nežno ispravljanje uz jonski sjaj
  • Nežno ispravljanje uz jonski sjaj
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  • Nežno ispravljanje uz jonski sjaj
  • Nežno ispravljanje uz jonski sjaj
  • Nežno ispravljanje uz jonski sjaj
  • Nežno ispravljanje uz jonski sjaj

2+2 produžena garancija

2+1 produžena garancija

Care SilkySmooth

HP8333/00

4.8
| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Nežno ispravljanje uz jonski sjaj
Philips Care presa za kosu ima najglatkije ploče, tako da znatno umanjuje trenje, sprečava lomljenje kose i daje joj zdrav i sjajan izgled.
Pogledajte sve prednosti

Presa za kosu sa glatkim pločama

Nežno ispravljanje uz jonski sjaj

  • Keramičke ploče

  • Temperatura 140–220°C

  • Jonsko kondicioniranje

Dva puta blaže prema kosi uz SilkySmooth keramičke ploče

Dva puta blaže prema kosi uz SilkySmooth keramičke ploče

Keramika je mikroskopski glatka i izdržljiva po svojoj prirodi i to je jedan od najboljih materijala za ploče za ravnanje. SilkySmooth ploče su pažljivo obrađene da bi poboljšale svojstva klizanja i nege keramike, što vam pruža savršeno sjajnu kosu.

Precizna kontrola, 220°C sa prilagodljivom temperaturom

Precizna kontrola, 220°C sa prilagodljivom temperaturom

Veća nega uz jonsko kondicioniranje za sjajnu, poslušnu kosu

Veća nega uz jonsko kondicioniranje za sjajnu, poslušnu kosu

Obezbedite trenutnu negu svoje kose zahvaljujući jonskom kondicioniranju. Negativno naelektrisani joni uklanjaju statičko naelektrisanje, kondicioniraju kosu i izglađuju kutikule kose da bi intenzivirali sjaj i uglačanost kose. Rezultat je predivno sjajna, glatka i pitoma kosa.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Komentari

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4.8

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

18/06/2020

България

България

Супер е

Дълги години я използвам и нямам никакви забележки. Косата ми става по-гладка и по-мека след изправяне.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8333/00 Care SilkySmooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8333/00 Care SilkySmooth

30/11/2013

Polska

Polska

jestem bardzo zadowolona

Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8333/00 Care SilkySmooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8333/00 Care SilkySmooth

29/11/2013

Polska

Polska

Prostownica jest super

Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8333/00 Care SilkySmooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8333/00 Care SilkySmooth

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