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  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
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  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
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  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
  • Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen

Obustavljeno

KeraShine četka za oblikovanje sa grejanjem

HP8632/00

4.7
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen
Jonski aparat za oblikovanje Philips KeraShine omogućava da lako kreirate mekane talase, uz negu kose. Grejana cev od 45 mm sa premazom sa keratinom garantuje dugotrajne rezultate, a vlakna koja se uvlače garantuju bezbednu primenu.
Pogledajte sve prednosti

uz keramičke ploče sa keratinom

Oblikujte uz negu, za mekane, glatke talase i volumen

  • Izdanje za negu

  • Jonski

  • Cev od 45mm

  • Keramički premaz sa keratinom

Vlakna koja se uvlače za bezbedno izvlačenje iz kose

Vlakna koja se uvlače za bezbedno izvlačenje iz kose

Jedinstvena vlakna koja mogu da se uvuku garantuju bezbednu primenu: samo umotajte kosu oko četke, okrenite hladan vrh i vlakna će se uvući. Ova jedinstvena funkcija garantuje bezbedno izvlačenje iz kose i održava savršeni oblik kovrdže.

Jonska nega za sjajnu, poslušnu kosu

Jonska nega za sjajnu, poslušnu kosu

Jonska nega za sjajnu, poslušnu kosu

2 postavke temperature za oblikovanje u zavisnosti od tipa kose

Izaberite između 2 postavke temperature za oblikovanje od 160°C i 190°C da biste obezbedili dugotrajan rezultat i smanjili rizik od oštećivanja kose.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

25/03/2017

Polska

Polska

Super produkt, posiadający wiele przydatnych funkcji.

Jest to super szczotka, spełniła wszystkie moje oczekiwania. Bardzo łatwo układa się nią włosy. Mam średniej długości włosy, które są niesforne, dlatego dziennie używałam prostownicy, ale od kiedy posiadam tę szczotkę używam tylko jej. Mogę lekko podkręcić włosy, wyprostować ,wygładzić i najważniejsze nie muszę męczyć się już dodatkowo ze szczotką, którą potrzebowałam przy prostownicy. Dla mnie ekstra funkcją są chowane igiełki, które można schować przekręcając koniec szczotki aby szybko uwolnić, bez szarpania włosy. Fryzura jest naturalna, żadnego efektu sztucznych loków, długo się utrzymuje. Jestem bardzo zadowolona, uwielbiam ją od pierwszego użycia. Koleżanki z pracy już zauważyły efekty, na których mi zależało, dlatego polecam wszystkim.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

07/03/2017

Polska

Polska

Wielofunkcyjny,doskonały produkt do pielęgnacji i stylizacji włosów.

Suszarko-lokówka KeraShine pomaga mi w prosty,szybki i bezpieczny sposób wystylizować swoją fryzurę.Jednocześnie suszę i modeluję włosy,a dzięki powłoce ceramicznej z keratyną - także pielęgnuję.Prawdziwym hitem jest możliwość ustawienia chłodnego nawiewu,dzięki czemu nie niszczę i nie przegrzewam swoich włosów podczas modelowania.Lokówka jest lekka i poręczna,szybko się nagrzewa,a długi,obrotowy kabel jest bardzo poręczny przy stylizacji włosów z tyłu głowy.Podoba mi się możliwość ustawienia regulacji temperatury oraz pielęgnacja jonowa,dzięki czemu moje włosy nie puszą się i nie elektryzują,a ja mogę cieszyć się zadbaną fryzurą bez względu na pogodę.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

12/12/2016

Česká republika

Česká republika

Jen pro jemné vlasy

Trvá jen několik vteřin, než se rozehřeje. Drží se dobře a pracuje se ním jednoduše. Mám husté, dlouhé a silné vlasy a kartáč dokáže natočit bohužel jen konce. Zvažuji, že ho vrátím, rozhodně to není, co jsem čekala, žádné vlny...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

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