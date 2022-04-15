ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

KeraShine četka za oblikovanje sa grejanjem

Obustavljeno

Podrška

KeraShine četka za oblikovanje sa grejanjem

HP8632/00

KeraShine četka za oblikovanje sa grejanjem

Obustavljeno

Idi u prodavnicu

Prijavite se ili kreirajte nalog

Registrujte Vaš proizvod

Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 6.5 MB
  • 15 April 2022

EU izjava o usaglašenosti - English (US)

  • PDF datoteka, 288.2 kB
  • 13 April 2022

Garancija i servis

Proverite uslove garancije i pokrenite zamenu ili popravku proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u blizini za popravke, dijagnostiku i originalne delove

Garancija

Smernice naše garancije za proizvode

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo