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  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
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  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu
  • Više frizura uz jonsku negu

Obustavljeno

EssentialAir Styler

HP8663/00

4.7
| (389) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Više frizura uz jonsku negu
Sušenje i oblikovanje u isto vreme – Philips Air Styler Essential vam omogućava da kreirate prelepe prirodne frizure, uz dodatni sjaj pomoću jonske nege. 4 dodatka su pogodna za dugačku i kratku kosu, pa možete da uživate u lakom oblikovanju frizure.
Pogledajte sve prednosti

Više frizura uz jonsku negu

  • 4 dodatka

  • Jonska nega

  • Postavka temperature ThermoProtect

Snaga oblikovanja od 800 W za rezultate kao iz salona

Snaga oblikovanja od 800 W za rezultate kao iz salona

Air Styler sa protokom vazduha od 800 W, za nežno sušenje i oblikovanje. Svaki dan postignite rezultate kao iz salona.

Veća nega uz jonsko kondicioniranje za sjajnu, poslušnu kosu

Veća nega uz jonsko kondicioniranje za sjajnu, poslušnu kosu

Jonsko kondicioniranje omogućava sušenje bez statičkog naelektrisanja. Naelektrisani negativni joni eliminišu statički elektricitet u kosi i uglačavaju kutikule kose da bi se pojačao sjaj kose. Rezultat je glatka i poslušna kosa koja prelepo sija.

Postavka za temperaturu ThermoProtect

Postavka za temperaturu ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect omogućava optimalnu temperaturu sušenja i pruža kosi dodatnu zaštitu od pregrevanja. Isti snažni protok vazduha obezbeđuje najbolje rezultate i pri tome neguje kosu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

389

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

27/10/2022

Srbija

Srbija

Odličan aparat

Aparat koji možemo svi da koristimo, praktičan posebno za putovanja da imamo uvek sta nam treba.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

27/10/2022

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod sa dobrim karakteristikama

Brzo i lako do zeljene frizure,kosa je sjajnija i lepsa,bez vidljivih ostecenja.

Prednosti

Sjajnija i lepsa kosa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

27/10/2022

Srbija

Srbija

Oduševljena sam

Kupila sam relativno skoro styler za kosu po preporuci promotera u tržnom centru. Oduševljena sam. Veoma lako i brzo moja kosa izgleda sjajno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHA301/00 Air Styler

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