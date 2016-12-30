2 godine garancije
Obustavljeno
Titanijumska keramička cev
Motor bez četkica
3 postavke temp. i 3 postavke vremena
Rezultati oblikovanja kao iz salona
Aparat za uvijanje kose Philips ProCare Auto uvija kosu na zagrejanu cev i otpušta savršenu kovrdžu svaki put.
Profesionalna titanijumska cev za brzo kovrdžanje, glatko klizanje i sjajnu kosu. Titanijumski keramički premaz na cevi kombinuje odlično provođenje toplote sa superglatkom površinom za savršeno pravljenje kovrdža.
Izdržljivi profesionalni motor bez četkica za pravljenje kovrdža u svim različitim smerovima. Koristite ga za savršeno postojane kovrdže na desnoj i levoj strani da biste dobili potpuno simetričan izgled. Takođe možete da koristite funkciju automatskog kovrdžanja za mešanje oba smera kovrdžanja da biste dobili potpuno prirodan izgled.
4.7
od 5
115
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Marija35
30/12/2016
Hrvatska
Odlican!!
Savrsena zamjena za frizera !!Savrsen za gustu kosu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje
Tara5
27/06/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je odličan
Proizvod je iznimno lagan za korištenje, ima podesivu temperaturu i sekunde za izradu kovrči što je odlično. Iznimno sam zadovoljna kupljenim.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje
Leiia
14/08/2017
Slovenija
Zelo praktičen in enostaven za uporabo.
Za lep, praktičen in enostaven za uporabo. Jaz sem več kot zadovoljna z njim in ga priporočam vsem katere imajo rade lepo in urejeno frizuro.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Samodejni kodralnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Samodejni kodralnik