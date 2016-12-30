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  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
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  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
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  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
  • Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže

Obustavljeno

ProCare Auto CurlerAutomatski aparat za uvijanje kose

HPS940/00

4.7
| (115) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže
Aparat za uvijanje kose Philips ProCare Auto automatski daje uvek izvanredne kovrdže. Profesionalni motor bez četkica i titanijumska keramička cev za zagrevanje automatski okreće, zagreva i uvija kosu, za savršene kovrdže svaki put.
Pogledajte sve prednosti

uz motor bez četkica i titanijumsku keramičku cev

Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže

  • Titanijumska keramička cev

  • Motor bez četkica

  • 3 postavke temp. i 3 postavke vremena

  • Rezultati oblikovanja kao iz salona

Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže

Profesionalno automatsko uvijanje za prelepe kovrdže

Aparat za uvijanje kose Philips ProCare Auto uvija kosu na zagrejanu cev i otpušta savršenu kovrdžu svaki put.

Titanijumska keramička cev

Titanijumska keramička cev

Profesionalna titanijumska cev za brzo kovrdžanje, glatko klizanje i sjajnu kosu. Titanijumski keramički premaz na cevi kombinuje odlično provođenje toplote sa superglatkom površinom za savršeno pravljenje kovrdža.

Profesionalni motor bez četkica

Profesionalni motor bez četkica

Izdržljivi profesionalni motor bez četkica za pravljenje kovrdža u svim različitim smerovima. Koristite ga za savršeno postojane kovrdže na desnoj i levoj strani da biste dobili potpuno simetričan izgled. Takođe možete da koristite funkciju automatskog kovrdžanja za mešanje oba smera kovrdžanja da biste dobili potpuno prirodan izgled.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

115

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

30/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Odlican!!

Savrsena zamjena za frizera !!Savrsen za gustu kosu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje

27/06/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odličan

Proizvod je iznimno lagan za korištenje, ima podesivu temperaturu i sekunde za izradu kovrči što je odlično. Iznimno sam zadovoljna kupljenim.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje

14/08/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo praktičen in enostaven za uporabo.

Za lep, praktičen in enostaven za uporabo. Jaz sem več kot zadovoljna z njim in ga priporočam vsem katere imajo rade lepo in urejeno frizuro.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Samodejni kodralnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Samodejni kodralnik

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  • Posebne ponude
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