2 godine garancije
Obustavljeno
HQ7340
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sistem Precision Cutting
Aparat za brijanje kompanije Philips opremljen je izuzetno tankim glavama sa prorezima koji omogućavaju brijanje dugih dlačica i otvorima za brijanje i najkraće čekinjaste brade.
Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata.
Profil Philips glava za brijanje koji je prilagođen konturama lica omogućava ugodan kontakt sa kožom i prijatan osećaj pri brijanju.
4.5
od 5
4
Komentari
gacki46
14/08/2014
Polska
super
nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Waldix
22/05/2012
Polska
Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy
Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
zetes
15/05/2012
Polska
Doskonały produkt
Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver