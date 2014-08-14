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  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu

Obustavljeno

7000 SeriesElektrični aparat za brijanje

HQ7340

4.5
| (4) Komentari
Prijatno brijanje tik uz kožu
Ovaj Philips električni aparat za brijanje opremljen je jedinstvenim sistemom Precision Cutting. On ima izuzetno tanke glave za brijanje sa prorezima za brijanje dugih dlačica i otvore za brijanje najkraćih čekinja. Aparat može potpuno da se pere.
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Seče čak i najkraće dlačice

Prijatno brijanje tik uz kožu

  • Sistem Precision Cutting

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Aparat za brijanje kompanije Philips opremljen je izuzetno tankim glavama sa prorezima koji omogućavaju brijanje dugih dlačica i otvorima za brijanje i najkraće čekinjaste brade.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata.

Glave za brijanje omogućavaju prijatno brijanje

Glave za brijanje omogućavaju prijatno brijanje

Profil Philips glava za brijanje koji je prilagođen konturama lica omogućava ugodan kontakt sa kožom i prijatan osećaj pri brijanju.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.5

od 5

4

Komentari

4
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

super

nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy

Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt

Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

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