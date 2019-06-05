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Shaver series 3000Električni aparat za brijanje

HQ8250/17

4.4
| (11) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Brzo. Precizno. Efikasno.
Tri trake na Speed-XL glavama za brijanje pružaju 50% veću površinu brijača za brzo i glatko brijanje.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Brzo. Precizno. Efikasno.

  • Može da se puni

Speed-XL glave za brijanje za brže i preciznije brijanje

Speed-XL glave za brijanje za brže i preciznije brijanje

Tri trake za brijanje obezbeđuju 50% veću površinu brijača za brže i preciznije brijanje. *u poređenju sa standardnim rotirajućim glavama za brijanje.

SmartTouch Contour Following: za brzo i efikasno brijanje

SmartTouch Contour Following: za brzo i efikasno brijanje

Omogućava da 3 glave za brijanje sve vreme propisno dodiruju kožu kako bi brijanje bilo brzo i efikasno.

FastRinse sa antibakterijskom oblogom iznutra

FastRinse sa antibakterijskom oblogom iznutra

Antibakterijska obloga unutar jedinice za brijanje omogućava ispiranje brijača u roku od nekoliko sekundi.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.4

od 5

11

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

05/06/2019

България

България

Страхотен продукт

Много лесно, бързо и качествено бръснене. Лесна поддръжка. Много удобна и с доста борба батерия.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8250/17 Електрическа самобръсначка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8250/17 Електрическа самобръсначка

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Používá jej již mnoho let

Denní používání, nyní dobíjím cca po 18 dnech. Holí k mé všeobecné spokojenosti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Celková spokojenost.

Požívám ho již asi 7 nebo 9 let a je naprosto bez problémů. Baterie drží a vydrží stále dlouho jako nová.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana