2 godine garancije
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Može da se puni
Tri trake za brijanje obezbeđuju 50% veću površinu brijača za brže i preciznije brijanje. *u poređenju sa standardnim rotirajućim glavama za brijanje.
Omogućava da 3 glave za brijanje sve vreme propisno dodiruju kožu kako bi brijanje bilo brzo i efikasno.
Antibakterijska obloga unutar jedinice za brijanje omogućava ispiranje brijača u roku od nekoliko sekundi.
4.4
od 5
11
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Stan
05/06/2019
България
Страхотен продукт
Много лесно, бързо и качествено бръснене. Лесна поддръжка. Много удобна и с доста борба батерия.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8250/17 Електрическа самобръсначка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8250/17 Електрическа самобръсначка
Kulda
18/05/2020
Česká republika
Používá jej již mnoho let
Denní používání, nyní dobíjím cca po 18 dnech. Holí k mé všeobecné spokojenosti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Dibla
28/02/2019
Česká republika
Celková spokojenost.
Požívám ho již asi 7 nebo 9 let a je naprosto bez problémů. Baterie drží a vydrží stále dlouho jako nová.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek