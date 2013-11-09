2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sa indikatorom nivoa baterije
Tri trake za brijanje obezbeđuju 50% veću površinu brijača za brže i preciznije brijanje. *u poređenju sa standardnim rotirajućim glavama za brijanje.
Omogućava da 3 glave za brijanje sve vreme propisno dodiruju kožu kako bi brijanje bilo brzo i efikasno.
Ovaj električni aparat za brijanje je opremljen izuzetno tankim glavama sa prorezima za brijanje dugih dlačica i otvorima za brijanje čak i najkraće čekinjaste brade.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Artur153
09/11/2013
Polska
Bardzo dobry produkt .
Bardzo dobry produkt . Używam już 3 lata . I działa bardzo dobrze. Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8200 series HQ8260 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8200 series HQ8260 Electric shaver