2 godine garancije
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sa sistemom Jet Clean
Omogućava da 3 glave za brijanje sve vreme propisno dodiruju kožu kako bi brijanje bilo brzo i efikasno.
Antibakterijska obloga unutar jedinice za brijanje omogućava ispiranje brijača u roku od nekoliko sekundi.
Sistem dva sečiva na električnom aparatu za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče ispod nivoa kože.
4.5
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Бръснач
31/12/2017
България
Отлична
Единствената бръсначка, която успява да ме избръсне вече доста години, при това без никакви функционални, или качествени проблеми.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Електрическа самобръсначка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Електрическа самобръсначка
Razak
06/12/2024
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Holicí strojek
Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Andrzejcol
07/11/2013
Polska
Bardzo dobry i praktyczny produkt
Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver