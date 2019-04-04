ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu

Obustavljeno

SmartTouch-XLElektrični aparat za brijanje

HQ9190

5
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
Za muškarce koji žele samo ono najbolje, SmartTouch-XL spaja napredne Speed-XL glave za brijanje sa SmartTouch sistemom za prilagođavanje obliku lica za savršeno brijanje tik uz kožu, čak i na teško dostupnim područjima.
Pogledajte sve prednosti
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Brijanje tik uz kožu, čak i na mestima do kojih se teško dopire

Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu

SmartTouch Contour Following: za brzo i efikasno brijanje

SmartTouch Contour Following: za brzo i efikasno brijanje

Omogućava da 3 glave za brijanje sve vreme propisno dodiruju kožu kako bi brijanje bilo brzo i efikasno.

Speed-XL glave za brijanje za brže i preciznije brijanje

Speed-XL glave za brijanje za brže i preciznije brijanje

Tri trake za brijanje obezbeđuju 50% veću površinu brijača za brže i preciznije brijanje. *u poređenju sa standardnim rotirajućim glavama za brijanje.

Personal Comfort Control se prilagođava vašem tipu kože

Personal Comfort Control se prilagođava vašem tipu kože

Personal Comfort Control prilagođava aparat za brijanje vašem tipu kože. Izaberite postavku „Normal“ za brzo i prijatno glatko brijanje. Izaberite postavku „Sensitive“ za prijatno i glatko brijanje koje je maksimalno prilagođeno koži.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/04/2019

Україна

Україна

надежный и удобный продукт

очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

10/04/2016

Polska

Polska

Najlepsza golarka jaką zrobił Philips

Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

15/07/2015

Polska

Polska

jest doskonały

Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana