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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00

Obustavljeno

Daily CollectionRučni blender

HR1342/00

4.4

| (8) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod

Zdrava hrana koja se jednostavno sprema

Philips ručni blender kombinuje snagu od 300 W i sečivo sa dvostrukim dejstvom za neverovatno glatke rezultate prilikom pripreme supa, pirea i šejkova. Pripremanje zdrave hrane nikada nije bilo jednostavnije!

Pogledajte sve prednosti

Blender za savršene supe, piree i šejkove

Zdrava hrana koja se jednostavno sprema

  • 300 W, plastični štap

  • Nož sa dvostrukim dejstvom

  • Posuda od 0,5 l, seckalica

  • 1 brzina

Snažni motor od 300 W

Snažni motor od 300 W

Snažan motor od 300 W sposoban da izađe na kraj sa velikim brojem namirnica.

Sečivo sa dvostrukim dejstvom koje seče sve namirnice

Sečivo sa dvostrukim dejstvom koje seče sve namirnice

Posuda za skladištenje supe, pirea ili šejka

Posuda za skladištenje supe, pirea ili šejka

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

8

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

15/04/2017

Slovensko

Slovensko

silvinka

mam ho vyse 10 rokov a funguje stale ako ponorny mixer aj dalsie casti, na mix orechov , lahke cistenie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér

13/08/2019

Україна

Україна

Хороший бюджетный блендер

При небольшой мощности справляется со всеми поставленными задачами. Не перегревается, служит уже много лет и пока без нареканий. Шнур за все время нигде не лопнул.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

11/04/2019

Україна

Україна

Просто чудовий прилад

Користуюся давно і кожен день.Працює безвідмовно. Дякую компанії за якість.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

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