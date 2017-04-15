Obustavljeno
Zdrava hrana koja se jednostavno sprema
Philips ručni blender kombinuje snagu od 300 W i sečivo sa dvostrukim dejstvom za neverovatno glatke rezultate prilikom pripreme supa, pirea i šejkova. Pripremanje zdrave hrane nikada nije bilo jednostavnije!
300 W, plastični štap
Nož sa dvostrukim dejstvom
Posuda od 0,5 l, seckalica
1 brzina
Snažan motor od 300 W sposoban da izađe na kraj sa velikim brojem namirnica.
4.4
od 5
8
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
silvinka
15/04/2017
Slovensko
silvinka
mam ho vyse 10 rokov a funguje stale ako ponorny mixer aj dalsie casti, na mix orechov , lahke cistenie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér
Aspi
13/08/2019
Україна
Хороший бюджетный блендер
При небольшой мощности справляется со всеми поставленными задачами. Не перегревается, служит уже много лет и пока без нареканий. Шнур за все время нигде не лопнул.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер
Док1951
11/04/2019
Україна
Просто чудовий прилад
Користуюся давно і кожен день.Працює безвідмовно. Дякую компанії за якість.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер