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  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga
  • Sveže domaće salate i još mnogo toga

Obustavljeno

Viva kolekcijaAparat za pravljenje salate

HR1388/80

4.5
| (41) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
Sveže domaće salate i još mnogo toga
Philips aparat za pravljenje salate može da secka, renda i da reže na trake povrće, sir, salamu i druge namirnice direktno u činiju, šerpu ili vok tiganj. Zahvaljujući XL disku za rezanje na trake sada možete da sečete i krompir za pomfrit. Pripremite salate i druga jela i za nekoliko sekundi.
Pogledajte sve prednosti

Savršeni rezultati bilo kojeg oblika i vel. za nekoliko sekundi

Sveže domaće salate i još mnogo toga

  • 200 W

  • 6 diskova

  • Direktno u posudu, šerpu ili wok

  • XL disk za rezanje na trake za pomfrit

5 umetaka za raznovrsne rezultate bilo kojeg oblika i veličine

5 umetaka za raznovrsne rezultate bilo kojeg oblika i veličine

5 diskova koji se umeću omogućavaju seckanje, rendanje i rezanje na trake u beskonačno mnogo varijacija. Jednostavno izaberite disk i na „klik“ ga postavite u držač diska.

Potpuno metalni XL disk za rezanje krompira na trake za pomfrit

Potpuno metalni XL disk za rezanje krompira na trake za pomfrit

Zahvaljujući zasebnom XL disku za rezanje na trake Philips aparata za pravljenje salate možete da isečete krompir za pomfrit, ali i da obradite druge namirnice poput šargarepe, bundeve, kelerabe, tikvice itd. Krajnji rezultat je idealan za vaš omiljeni način pripreme povrća brzim prženjem.

Direktno u činiju, šerpu ili vok tiganj

Direktno u činiju, šerpu ili vok tiganj

Uz funkciju direktnog posluživanja Philips aparata za pravljenje salate možete da sečete sastojke direktno u izabranu činiju za salatu, šerpu za kuvanje ili vok tiganj. Visoki grlić omogućava vam da koristite čak i visoke posude radi upotrebe velikih količina sastojaka. To znači da ćete morati mnogo manje da čistite posle pripreme hrane.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

41

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

2

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Незаменим помощник в кухнята

Продуктът е незаменим помощник в кухнята. Много лесен за употреба, разглобява се за секунди. Можете да стържете и режете бързо и чисто.

Prednosti

Лесен за употреба

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Супер уред.Не мислех,че ще бъда толкова доволен.

Лесен за поддръжка и за ползване. Вече съм доволен.

Prednosti

компактен

Mane

не го ползвам често

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктът има чудесни характеристики.

С този продук се работи много лесно. Ежедневно го използвам с голямо удоволствие. Работата ми с него ми спестява време за приготвянето на храната за моето семейство.

Prednosti

Компактен, лек, удобен и лесно се използва.

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR1393/00 Уред за нарязване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR1393/00 Уред за нарязване

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana