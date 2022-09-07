2 godine garancije
Obustavljeno
200 W
6 diskova
Direktno u posudu, šerpu ili wok
XL disk za rezanje na trake za pomfrit
5 diskova koji se umeću omogućavaju seckanje, rendanje i rezanje na trake u beskonačno mnogo varijacija. Jednostavno izaberite disk i na „klik“ ga postavite u držač diska.
Zahvaljujući zasebnom XL disku za rezanje na trake Philips aparata za pravljenje salate možete da isečete krompir za pomfrit, ali i da obradite druge namirnice poput šargarepe, bundeve, kelerabe, tikvice itd. Krajnji rezultat je idealan za vaš omiljeni način pripreme povrća brzim prženjem.
Uz funkciju direktnog posluživanja Philips aparata za pravljenje salate možete da sečete sastojke direktno u izabranu činiju za salatu, šerpu za kuvanje ili vok tiganj. Visoki grlić omogućava vam da koristite čak i visoke posude radi upotrebe velikih količina sastojaka. To znači da ćete morati mnogo manje da čistite posle pripreme hrane.
4.5
od 5
41
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
Petrova2345
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Незаменим помощник в кухнята
Продуктът е незаменим помощник в кухнята. Много лесен за употреба, разглобява се за секунди. Можете да стържете и режете бързо и чисто.
Prednosti
Лесен за употреба
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Свтозар
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Супер уред.Не мислех,че ще бъда толкова доволен.
Лесен за поддръжка и за ползване. Вече съм доволен.
Prednosti
компактен
Mane
не го ползвам често
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Хъни
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продуктът има чудесни характеристики.
С този продук се работи много лесно. Ежедневно го използвам с голямо удоволствие. Работата ми с него ми спестява време за приготвянето на храната за моето семейство.
Prednosti
Компактен, лек, удобен и лесно се използва.
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR1393/00 Уред за нарязване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR1393/00 Уред за нарязване