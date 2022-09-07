2 godine garancije
Obustavljeno
450 W
0,7 l
Plastični bokal
2 noža
Velika posuda od 0,7 l sa upotrebljivom zapreminom od 0,5 l.
Jednostavno rukovanje pritiskanjem nadole.
4.5
od 5
41
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
Petrova2345
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Незаменим помощник в кухнята
Продуктът е незаменим помощник в кухнята. Много лесен за употреба, разглобява се за секунди. Можете да стържете и режете бързо и чисто.
Prednosti
Лесен за употреба
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Свтозар
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Супер уред.Не мислех,че ще бъда толкова доволен.
Лесен за поддръжка и за ползване. Вече съм доволен.
Prednosti
компактен
Mane
не го ползвам често
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Хъни
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продуктът има чудесни характеристики.
С този продук се работи много лесно. Ежедневно го използвам с голямо удоволствие. Работата ми с него ми спестява време за приготвянето на храната за моето семейство.
Prednosti
Компактен, лек, удобен и лесно се използва.
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR1393/00 Уред за нарязване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR1393/00 Уред за нарязване