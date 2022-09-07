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Sve serije

  • Sveža domaća hrana na lak način
  • Sveža domaća hrana na lak način
  • Sveža domaća hrana na lak način
  • Sveža domaća hrana na lak način
  • Sveža domaća hrana na lak način
  • Sveža domaća hrana na lak način
  • Sveža domaća hrana na lak način
  • Sveža domaća hrana na lak način
  • Sveža domaća hrana na lak način
  • Sveža domaća hrana na lak način
  • Sveža domaća hrana na lak način
  • Sveža domaća hrana na lak način
  • Sveža domaća hrana na lak način
  • Sveža domaća hrana na lak način

Obustavljeno

Daily CollectionSeckalica

HR1393/00

4.5
| (41) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
Sveža domaća hrana na lak način
Vaš pomoćnik u kuhinji. Može da isecka sve što želite – povrće, začinsko bilje, koštunjave plodove itd. – za samo nekoliko sekundi. Zahvaljujući rukovanju pritiskanjem nadole i kompaktnim dimenzijama, seckanje nikada nije bilo jednostavnije.
Pogledajte sve prednosti

Savršeno iseckan crni luk, začin. bilje, koštunjavi plodovi i dr.

Sveža domaća hrana na lak način

  • 450 W

  • 0,7 l

  • Plastični bokal

  • 2 noža

Velika posuda od 0,7 l

Velika posuda od 0,7 l

Velika posuda od 0,7 l sa upotrebljivom zapreminom od 0,5 l.

Jednostavno rukovanje pritiskom nadole

Jednostavno rukovanje pritiskom nadole

Jednostavno rukovanje pritiskanjem nadole.

Snažni motor od 450 W

Snažni motor od 450 W

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

41

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

2

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Незаменим помощник в кухнята

Продуктът е незаменим помощник в кухнята. Много лесен за употреба, разглобява се за секунди. Можете да стържете и режете бързо и чисто.

Prednosti

Лесен за употреба

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Супер уред.Не мислех,че ще бъда толкова доволен.

Лесен за поддръжка и за ползване. Вече съм доволен.

Prednosti

компактен

Mane

не го ползвам често

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктът има чудесни характеристики.

С този продук се работи много лесно. Ежедневно го използвам с голямо удоволствие. Работата ми с него ми спестява време за приготвянето на храната за моето семейство.

Prednosti

Компактен, лек, удобен и лесно се използва.

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR1393/00 Уред за нарязване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR1393/00 Уред за нарязване

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