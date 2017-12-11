2 godine garancije
Obustavljeno
300 W
5 brzina
Trakasti dodatak za mućenje
Snažan motor od 300 W koji muti i mesi do savršenstva
5 zasebnih brzina i turbo funkcija za širok dijapazon recepata
Trakasti dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo od nerđajućeg čelika isporučuju se u kompletu.
4.9
od 5
27
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Buki
11/12/2017
Hrvatska
Prouzvod je odlican.
Proizvod je napravljen po najvišim standardima kvalitete, ergonomican i tih u radu. Također, svojim izborom funkcija i nastavaka pruža izuzetnu pomoć pri pripremi kolača, a i drugih jela.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1459/00 Mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1459/00 Mikser
gorangrub
26/10/2017
Hrvatska
Odličan mali mikser
Jak, zauzima malo prostora, lagan. Odlično radi svoj posao.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1459/00 Mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1459/00 Mikser
Lyafa
05/11/2021
Україна
Классный миксер, когда Вам нуден именно миксер
Достаточная мощность для комфортного использования, качественные венчики, надежный мотор. Уже около пяти лет пользуемся на кухне
Prednosti
Достаточно мощный мотор, качественные венчики
Mane
Недостатков не обнаружено
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1459/00 Міксер
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1459/00 Міксер