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  • Savršeno muti i miksira
  • Savršeno muti i miksira
  • Savršeno muti i miksira
  • Savršeno muti i miksira
  • Savršeno muti i miksira
  • Savršeno muti i miksira
  • Savršeno muti i miksira
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  • Savršeno muti i miksira
  • Savršeno muti i miksira
  • Savršeno muti i miksira
  • Savršeno muti i miksira
  • Savršeno muti i miksira
  • Savršeno muti i miksira

Obustavljeno

Daily CollectionMikser

HR1459/00

4.9
| (27) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Savršeno muti i miksira
Ovaj Philips mikser sa snažnim motorom od 300 W daje savršene rezultate uz minimalni trud prilikom mešenja, miksovanja i mućenja. Tu je i dodatna kontrola uz 5 namenskih postavki brzine za sve recepte.
Pogledajte sve prednosti

Za ukusne domaće dezerte i torte

Savršeno muti i miksira

  • 300 W

  • 5 brzina

  • Trakasti dodatak za mućenje

Snažni motor od 300 W

Snažni motor od 300 W

Snažan motor od 300 W koji muti i mesi do savršenstva

5 brzina i turbo funkcija za širok dijapazon recepata

5 brzina i turbo funkcija za širok dijapazon recepata

5 zasebnih brzina i turbo funkcija za širok dijapazon recepata

Trakasti dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo od nerđajućeg čelika

Trakasti dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo od nerđajućeg čelika

Trakasti dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo od nerđajućeg čelika isporučuju se u kompletu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

27

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

11/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

Prouzvod je odlican.

Proizvod je napravljen po najvišim standardima kvalitete, ergonomican i tih u radu. Također, svojim izborom funkcija i nastavaka pruža izuzetnu pomoć pri pripremi kolača, a i drugih jela.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1459/00 Mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1459/00 Mikser

26/10/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odličan mali mikser

Jak, zauzima malo prostora, lagan. Odlično radi svoj posao.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1459/00 Mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1459/00 Mikser

05/11/2021

Україна

Україна

Классный миксер, когда Вам нуден именно миксер

Достаточная мощность для комфортного использования, качественные венчики, надежный мотор. Уже около пяти лет пользуемся на кухне

Prednosti

Достаточно мощный мотор, качественные венчики

Mane

Недостатков не обнаружено

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1459/00 Міксер

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1459/00 Міксер

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