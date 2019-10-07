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Jednostavno pripremite domaće poslastice
Philips mikser vam pomaže da napravite izvrsne domaće torte, pite i hleb za celu porodicu. Njegov moćni motor od 400 W, 3 brzine, dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo učiniće jednostavnim pravljenje čak i testa koje se najteže mesi.
400 W
Dodaci za mućenje od nerđajućeg čelika
Spiralni dodaci za testo
Više brzina i turbo funkcija za savršene rezultate.
Snažan motor od 400 W sposoban da izađe na kraj sa velikim brojem namirnica.
Par dodataka za mućenje od nerđajućeg čelika i spiralnih dodataka za testo za vaš Philips mikser kako bi svi vaši recepti bili savršeno umućeni i umešeni.
4.1
od 5
7
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Истината
07/10/2019
България
Verifikovani kupac
Истината
Цена е ниска, качеството от към дизайн може да се желае още малко поне, но за парите си е отлично. Върши си работата отлично, кабела е къс по мое мнение,
Prednosti
Ниска цена
Mane
Къс кабел
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери
Datum upotrebe 2018-10-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери
Datum upotrebe 2018-10-07
RoxanaAlyssa
07/05/2019
România
Un mixer ff bun
Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Ele86
13/07/2018
România
Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!
Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână