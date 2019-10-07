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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers

Obustavljeno

Daily CollectionRučni mikseri

HR1560/40

4.1

| (7) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno pripremite domaće poslastice

Philips mikser vam pomaže da napravite izvrsne domaće torte, pite i hleb za celu porodicu. Njegov moćni motor od 400 W, 3 brzine, dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo učiniće jednostavnim pravljenje čak i testa koje se najteže mesi.

Pogledajte sve prednosti

Mikser sa snažnim motorom od 400 W

Jednostavno pripremite domaće poslastice

  • 400 W

  • Dodaci za mućenje od nerđajućeg čelika

  • Spiralni dodaci za testo

Više postavki brzine i funkcija turbo

Više postavki brzine i funkcija turbo

Više brzina i turbo funkcija za savršene rezultate.

Snažni motor od 400 W

Snažni motor od 400 W

Snažan motor od 400 W sposoban da izađe na kraj sa velikim brojem namirnica.

Dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo u kompletu

Dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo u kompletu

Par dodataka za mućenje od nerđajućeg čelika i spiralnih dodataka za testo za vaš Philips mikser kako bi svi vaši recepti bili savršeno umućeni i umešeni.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.1

od 5

7

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

07/10/2019

България

България

Verifikovani kupac

Истината

Цена е ниска, качеството от към дизайн може да се желае още малко поне, но за парите си е отлично. Върши си работата отлично, кабела е къс по мое мнение,

Prednosti

Ниска цена

Mane

Къс кабел

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери

Datum upotrebe 2018-10-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери

Datum upotrebe 2018-10-07

07/05/2019

România

România

Un mixer ff bun

Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

13/07/2018

România

România

Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!

Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana