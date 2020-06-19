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Jednostavno pripremite domaće poslastice
Pripremanje ukusnih domaćih torti, pita i hleba za vašu porodicu nikada nije bilo lakše. Ovaj Philips mikser sa motorom od 400 W, postoljem i posudom odradiće sav težak posao umesto vas i napraviti savršene mešavine za par minuta. Pravi pomoćnik u kuhinji.
400 W
Dodaci za mućenje od nerđajućeg čelika
Spiral. dod. za testo, rot. pos. od 3 l
Više brzina i turbo funkcija za savršene rezultate.
Snažan motor od 400 W sposoban da izađe na kraj sa velikim brojem namirnica.
4.9
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
HRISS
19/06/2020
България
Страхотен!!!
Супер лесен и удобен за употреба!С този миксер стават най-хубавите десерти!Допълнителните бъркалки за тесто замесват бързо и лесно! Горещо препоръчвам!!!
Prednosti
Лесен за употреба!
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Миксери на стойка
Date of Use 2019-06-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Миксери на стойка
Date of Use 2019-06-19
Masjka
29/07/2020
Україна
Виріб дуже зручний у використанні!
Мені дуже сподобався міксер фірми "Філіпс", він дуже потужний і надзвичайно зручний у використанні в домашніх умовах, добре вбиває та легко миється. Користуюся вже декілька років кілька разів в тиждень і дуже задоволена, що зупинилася саме на цьому міксері.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Stand mixers
Date of Use 2018-07-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Stand mixers
Date of Use 2018-07-29
ElenaBucuresteanu
07/05/2019
România
O alegere excelentă
Un mixer care face treaba singur :) Îl folosesc de circa 4 ani și sunt foarte mulțumită de produs. L-am folosit pentru bezea, tiramisu, diverse alte creme, aluaturi de brioșe, chec și cozonac și am obținut de fiecare dată produsele dorite, cu ușurință, rapiditate și calitate.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Mixere cu suport
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Mixere cu suport