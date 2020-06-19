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  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice

Obustavljeno

Stoni mikseri

HR1565/40

4.9

| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno pripremite domaće poslastice

Pripremanje ukusnih domaćih torti, pita i hleba za vašu porodicu nikada nije bilo lakše. Ovaj Philips mikser sa motorom od 400 W, postoljem i posudom odradiće sav težak posao umesto vas i napraviti savršene mešavine za par minuta. Pravi pomoćnik u kuhinji.

Pogledajte sve prednosti

Mikser sa rotirajućom posudom

Jednostavno pripremite domaće poslastice

  • 400 W

  • Dodaci za mućenje od nerđajućeg čelika

  • Spiral. dod. za testo, rot. pos. od 3 l

Više postavki brzine i funkcija turbo

Više postavki brzine i funkcija turbo

Više brzina i turbo funkcija za savršene rezultate.

Snažni motor od 400 W

Snažni motor od 400 W

Snažan motor od 400 W sposoban da izađe na kraj sa velikim brojem namirnica.

Rotirajuća posuda od 3 l

Rotirajuća posuda od 3 l

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

19/06/2020

България

България

Страхотен!!!

Супер лесен и удобен за употреба!С този миксер стават най-хубавите десерти!Допълнителните бъркалки за тесто замесват бързо и лесно! Горещо препоръчвам!!!

Prednosti

Лесен за употреба!

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Миксери на стойка

Date of Use 2019-06-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Миксери на стойка

Date of Use 2019-06-19

29/07/2020

Україна

Україна

Виріб дуже зручний у використанні!

Мені дуже сподобався міксер фірми "Філіпс", він дуже потужний і надзвичайно зручний у використанні в домашніх умовах, добре вбиває та легко миється. Користуюся вже декілька років кілька разів в тиждень і дуже задоволена, що зупинилася саме на цьому міксері.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Stand mixers

Date of Use 2018-07-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Stand mixers

Date of Use 2018-07-29

07/05/2019

România

România

O alegere excelentă

Un mixer care face treaba singur :) Îl folosesc de circa 4 ani și sunt foarte mulțumită de produs. L-am folosit pentru bezea, tiramisu, diverse alte creme, aluaturi de brioșe, chec și cozonac și am obținut de fiecare dată produsele dorite, cu ușurință, rapiditate și calitate.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Mixere cu suport

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Mixere cu suport

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana