2 godine garancije
4.9
od 5
9
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
HRISS
19/06/2020
България
Страхотен!!!
Супер лесен и удобен за употреба!С този миксер стават най-хубавите десерти!Допълнителните бъркалки за тесто замесват бързо и лесно! Горещо препоръчвам!!!
Prednosti
Лесен за употреба!
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Миксери на стойка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Миксери на стойка
07/11/2020
Україна
Класний вирiб
Користуюсь мiксером Philips вже багато рокiв. Дуже зручний у вииористаннi , потужний, надiйний. Раджу всiм рiдним i знайомим.
Prednosti
За
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1565/55 Стаціонарні міксери
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1565/55 Стаціонарні міксери
Masjka
29/07/2020
Україна
Виріб дуже зручний у використанні!
Мені дуже сподобався міксер фірми "Філіпс", він дуже потужний і надзвичайно зручний у використанні в домашніх умовах, добре вбиває та легко миється. Користуюся вже декілька років кілька разів в тиждень і дуже задоволена, що зупинилася саме на цьому міксері.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Stand mixers
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1565/40 Stand mixers