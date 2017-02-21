2 godine garancije
Obustavljeno
550 W, plastični štap
ProMix
1 brzina
Razvijena u saradnji sa prestižnim univerzitetom u Štutgartu, Philips ProMix je jedinstvena, napredna tehnologija koja koristi specifični trouglasti oblik za kreiranje optimalnog protoka hrane i maksimalnih performansi, za brže i postojanije blendiranje.
Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta na Philips ručnom blenderu omogućava lako odvajanje cilindričnog blendera radi lakog čišćenja.
Jedan prekidač, za lako korišćenje.
4.8
od 5
50
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Lucija2705
21/02/2017
Slovenija
Verifikovani kupac
Ta izdelek ima odlične lastnosti
S paličnim mešalnikom sem izredno zadovoljna. Je zelo zmogljiv, priročen in praktičen. Zelo priporočam nakup.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik
Mariqna 86
23/06/2020
България
Добър и мощен уред
Препоръчвам продукта, бърз и мощен което е важно за съвременната домакиня
Prednosti
Бързо нарязва продуктите
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор
gosling_123
19/06/2020
България
Еднин уред, който реши много проблеми на готварски
Избрах първо заради надеждността на марката, второ възможността за сервизна поддръжка. Ежедневно го ползвам в кухнята
Prednosti
Ергономичен
Mane
Не намирам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1604/00 Пасатор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1604/00 Пасатор