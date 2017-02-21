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  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način
  • Zdrava domaća hrana na lak način

Obustavljeno

Daily CollectionRučni blender

HR1600/00

4.8
| (50) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Zdrava domaća hrana na lak način
Philips ručni blender iz kolekcije Daily kombinuje snagu od 550 W sa jedinstveno dizajniranim postoljem za pasiranje. Daje prelepo glatke rezultate prilikom pripreme supa, pirea i šejkova. Pripremanje zdrave hrane nikada nije bilo jednostavnije.
Pogledajte sve prednosti

Za savršeno sjedinjene supe, piree i šejkove

Zdrava domaća hrana na lak način

  • 550 W, plastični štap

  • ProMix

  • 1 brzina

Optimalni protok hrane i performanse miksovanja

Optimalni protok hrane i performanse miksovanja

Razvijena u saradnji sa prestižnim univerzitetom u Štutgartu, Philips ProMix je jedinstvena, napredna tehnologija koja koristi specifični trouglasti oblik za kreiranje optimalnog protoka hrane i maksimalnih performansi, za brže i postojanije blendiranje.

Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta za lako odvajanje cilindričnog blendera

Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta za lako odvajanje cilindričnog blendera

Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta na Philips ručnom blenderu omogućava lako odvajanje cilindričnog blendera radi lakog čišćenja.

Jedan prekidač

Jedan prekidač

Jedan prekidač, za lako korišćenje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

50

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

21/02/2017

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Ta izdelek ima odlične lastnosti

S paličnim mešalnikom sem izredno zadovoljna. Je zelo zmogljiv, priročen in praktičen. Zelo priporočam nakup.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik

23/06/2020

България

България

Добър и мощен уред

Препоръчвам продукта, бърз и мощен което е важно за съвременната домакиня

Prednosti

Бързо нарязва продуктите

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор

19/06/2020

България

България

Еднин уред, който реши много проблеми на готварски

Избрах първо заради надеждността на марката, второ възможността за сервизна поддръжка. Ежедневно го ползвам в кухнята

Prednosti

Ергономичен

Mane

Не намирам

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1604/00 Пасатор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1604/00 Пасатор

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana