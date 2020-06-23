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Zdrava domaća hrana na lak način
Philips ručni blender iz kolekcije Daily kombinuje snagu od 550 W sa jedinstveno dizajniranim postoljem za pasiranje i dodatkom za seckanje. Daje prelepo glatke rezultate prilikom pripreme supa i omogućava seckanje začinskog bilja. Pripremanje zdrave hrane nikada nije bilo jednostavnije.
550 W, plastični štap
ProMix
Posuda od 0,5 l, seckalica
1 brzina
Razvijena u saradnji sa prestižnim univerzitetom u Štutgartu, Philips ProMix je jedinstvena, napredna tehnologija koja koristi specifični trouglasti oblik za kreiranje optimalnog protoka hrane i maksimalnih performansi, za brže i postojanije blendiranje.
Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta na Philips ručnom blenderu omogućava lako odvajanje cilindričnog blendera radi lakog čišćenja.
Jedan prekidač, za lako korišćenje.
4.5
od 5
54
Komentari
87%
preporučuje ovaj proizvod
Mariqna 86
23/06/2020
България
Добър и мощен уред
Препоръчвам продукта, бърз и мощен което е важно за съвременната домакиня
Prednosti
Бързо нарязва продуктите
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор
Datum upotrebe 2019-05-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор
Datum upotrebe 2019-05-23
stefan2803
20/07/2020
România
Recomand
foarte bun ca produs,550 w isi fac treaba bine, il folosim pentru a blendui mancarea bebelusului si este perfect. Il poti folosi de exemplu si pentru a toca rosiile pentru bulion sau alte tipuri de legume .
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână
Tanysha85
13/11/2019
Україна
Чудово
Декілька років користуюсь. Нарікань не маю. Зручно зберігати, так як займає мало місця. Дрібнить продукти швидко. Мити блендер легко.
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Ручний блендер
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Ручний блендер