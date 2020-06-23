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  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Obustavljeno

Daily CollectionRučni blender

HR1602/00

4.5

| (54) Komentari | 87% preporučuje ovaj proizvod

Zdrava domaća hrana na lak način

Philips ručni blender iz kolekcije Daily kombinuje snagu od 550 W sa jedinstveno dizajniranim postoljem za pasiranje i dodatkom za seckanje. Daje prelepo glatke rezultate prilikom pripreme supa i omogućava seckanje začinskog bilja. Pripremanje zdrave hrane nikada nije bilo jednostavnije.

Pogledajte sve prednosti

Za savršeno sjedinjene supe i seckano začinsko bilje

Zdrava domaća hrana na lak način

  • 550 W, plastični štap

  • ProMix

  • Posuda od 0,5 l, seckalica

  • 1 brzina

Optimalni protok hrane i performanse miksovanja

Optimalni protok hrane i performanse miksovanja

Razvijena u saradnji sa prestižnim univerzitetom u Štutgartu, Philips ProMix je jedinstvena, napredna tehnologija koja koristi specifični trouglasti oblik za kreiranje optimalnog protoka hrane i maksimalnih performansi, za brže i postojanije blendiranje.

Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta za lako odvajanje cilindričnog blendera

Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta za lako odvajanje cilindričnog blendera

Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta na Philips ručnom blenderu omogućava lako odvajanje cilindričnog blendera radi lakog čišćenja.

Jedan prekidač

Jedan prekidač

Jedan prekidač, za lako korišćenje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

54

Komentari

87%

preporučuje ovaj proizvod

23/06/2020

България

България

Добър и мощен уред

Препоръчвам продукта, бърз и мощен което е важно за съвременната домакиня

Prednosti

Бързо нарязва продуктите

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор

Datum upotrebe 2019-05-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор

Datum upotrebe 2019-05-23

20/07/2020

România

România

Recomand

foarte bun ca produs,550 w isi fac treaba bine, il folosim pentru a blendui mancarea bebelusului si este perfect. Il poti folosi de exemplu si pentru a toca rosiile pentru bulion sau alte tipuri de legume .

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

13/11/2019

Україна

Україна

Чудово

Декілька років користуюсь. Нарікань не маю. Зручно зберігати, так як займає мало місця. Дрібнить продукти швидко. Мити блендер легко.

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Ручний блендер

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Ручний блендер

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