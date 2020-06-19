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Obustavljeno

Daily CollectionRučni blender

HR1621/00

4.6

| (11) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod

Više snage za glatkije rezultate

Ovaj Philips ručni blender kombinuje snagu od 650 W, tehnologiju ProMix i funkciju Turbo, za glatke rezultate čak i kod zahtevnih zadataka. Domaće supe, piree i šejkove nikada nije bilo lakše pripremiti pomoću ručnog blendera.

Pogledajte sve prednosti

Ručni blender ProMix snage 650 W sa funkcijom turbo

Više snage za glatkije rezultate

  • 650 W, metalni štap

  • ProMix

  • Posuda od 0,5 l

  • 2 brzine, uključujući Turbo

Posuda ručnog blendera za merenje od 0,5 l

Posuda ručnog blendera za merenje od 0,5 l

Pomoću posude od 0,5 l možete da izmerite sastojke za svoje recepte, ali i da brzo pripremite supe, piree i šejkove.

Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta za lako odvajanje cilindričnog blendera

Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta za lako odvajanje cilindričnog blendera

Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta na Philips ručnom blenderu omogućava lako odvajanje cilindričnog blendera radi lakog čišćenja.

Snažan motor za optimalnu pripremu hrane

Snažan motor za optimalnu pripremu hrane

Snažni motor od 650 W omogućava blendiranje skoro svakog sastojka.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

11

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

19/06/2020

България

България

Постигнатите резултати съответстват на очакваното

Пасаторът перфектно пасира всякакви храни. Резултатът е хомогенна смес. Металният корпус позволява пасирани и на горещи смеси като супи и пюрета. Позволява и лесно почистване, в това число в съдомиялна.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1621/00 Пасатор

Date of Use 2019-05-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1621/00 Пасатор

Date of Use 2019-05-19

19/06/2019

България

България

Продукт с добри характеристики

Този продукт е изключително лесен за употреба. С изчистен дизайн. Лесно се демонтира приставката от основата, което го прави и удобен за почистване. Препоръчвам продукта.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1621/00 Пасатор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1621/00 Пасатор

26/08/2020

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Výrobek dělá co potřebuji.

Tento šlehač má kvalitní zpracování a nástavec je kovový.

Prednosti

Vynikající kvalita výrobku a super cena.

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-07-26

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-07-26

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