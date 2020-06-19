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Više snage za glatkije rezultate
Ovaj Philips ručni blender kombinuje snagu od 650 W, tehnologiju ProMix i funkciju Turbo, za glatke rezultate čak i kod zahtevnih zadataka. Domaće supe, piree i šejkove nikada nije bilo lakše pripremiti pomoću ručnog blendera.
650 W, metalni štap
ProMix
Posuda od 0,5 l
2 brzine, uključujući Turbo
Pomoću posude od 0,5 l možete da izmerite sastojke za svoje recepte, ali i da brzo pripremite supe, piree i šejkove.
Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta na Philips ručnom blenderu omogućava lako odvajanje cilindričnog blendera radi lakog čišćenja.
Snažni motor od 650 W omogućava blendiranje skoro svakog sastojka.
4.6
od 5
11
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
19/06/2020
България
Постигнатите резултати съответстват на очакваното
Пасаторът перфектно пасира всякакви храни. Резултатът е хомогенна смес. Металният корпус позволява пасирани и на горещи смеси като супи и пюрета. Позволява и лесно почистване, в това число в съдомиялна.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1621/00 Пасатор
Date of Use 2019-05-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1621/00 Пасатор
Date of Use 2019-05-19
vann
19/06/2019
България
Продукт с добри характеристики
Този продукт е изключително лесен за употреба. С изчистен дизайн. Лесно се демонтира приставката от основата, което го прави и удобен за почистване. Препоръчвам продукта.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1621/00 Пасатор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1621/00 Пасатор
Pepe17
26/08/2020
Česká republika
Verifikovani kupac
Výrobek dělá co potřebuji.
Tento šlehač má kvalitní zpracování a nástavec je kovový.
Prednosti
Vynikající kvalita výrobku a super cena.
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-07-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-07-26