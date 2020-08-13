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Obustavljeno

Daily CollectionRučni blender

HR1623/00

4.5
| (8) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod
Više snage za glatkije rezultate
Ovaj Philips ručni blender kombinuje snagu od 650 W, tehnologiju ProMix i funkciju Turbo, za glatke rezultate čak i kod zahtevnih zadataka. Sada ima i kompaktnu seckalicu, za fino iseckan crni luk, zeleno povrće i parmezan.
Pogledajte sve prednosti

Ručni blender ProMix snage 650 W sa funkcijom turbo

Više snage za glatkije rezultate

  • 650 W, metalni štap

  • ProMix

  • Posuda od 0,5 l, seckalica

  • 2 brzine, uključujući Turbo

Posuda ručnog blendera za merenje od 0,5 l

Posuda ručnog blendera za merenje od 0,5 l

Pomoću posude od 0,5 l možete da izmerite sastojke za svoje recepte, ali i da brzo pripremite supe, piree i šejkove.

Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta za lako uklanjanje šipke za mućenje

Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta za lako uklanjanje šipke za mućenje

Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta na Philips ručnom blenderu omogućava lako odvajanje cilindričnog blendera radi lakog čišćenja.

Moćni motor za optimalnu pripremu hrane

Moćni motor za optimalnu pripremu hrane

Snažni motor od 650 W omogućava blendiranje skoro svakog sastojka.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

8

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

13/08/2020

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Vynikající!!!

Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá

Prednosti

Design,funkčnost

Mane

Menší nádobka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

09/08/2020

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Výrobek je multifunkční

Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.

Prednosti

Funkčnost, rychlost, kvalita

Mane

nevím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Nezbytná součást domácnosti

zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající

Prednosti

dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena

Mane

trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

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  • Povrat u roku od 30 dana