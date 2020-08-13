2 godine garancije
Obustavljeno
650 W, metalni štap
ProMix
Posuda od 0,5 l, seckalica
2 brzine, uključujući Turbo
Pomoću posude od 0,5 l možete da izmerite sastojke za svoje recepte, ali i da brzo pripremite supe, piree i šejkove.
Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta na Philips ručnom blenderu omogućava lako odvajanje cilindričnog blendera radi lakog čišćenja.
Snažni motor od 650 W omogućava blendiranje skoro svakog sastojka.
4.5
od 5
8
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
bmw750
13/08/2020
Česká republika
Verifikovani kupac
Vynikající!!!
Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá
Prednosti
Design,funkčnost
Mane
Menší nádobka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Rekyne24
09/08/2020
Česká republika
Verifikovani kupac
Výrobek je multifunkční
Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.
Prednosti
Funkčnost, rychlost, kvalita
Mane
nevím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Veselka44
03/07/2020
Česká republika
Verifikovani kupac
Nezbytná součást domácnosti
zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající
Prednosti
dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena
Mane
trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér