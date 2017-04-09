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Više snage za glatkije rezultate
Ovaj Philips ručni blender kombinuje snagu od 650 W, tehnologiju ProMix i funkciju Turbo za glatke rezultate čak i kod zahtevnih zadataka. Zahvaljujući kompaktnoj seckalici i dodatku za mućenje, sada takođe omogućava seckanje luka i mućenje šlaga.
650 W, metalni štap
ProMix
Posuda od 0,5 l, seckalica, mutilica
2 brzine, uključujući Turbo
Pomoću posude od 0,5 l možete da izmerite sastojke za svoje recepte, ali i da brzo pripremite supe, piree i šejkove.
Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta na Philips ručnom blenderu omogućava lako odvajanje cilindričnog blendera radi lakog čišćenja.
Snažni motor od 650 W omogućava blendiranje skoro svakog sastojka.
4.6
od 5
18
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Verdered
09/04/2017
България
Мощен и лесен за употреба
Мощен и лесен за употреба и почистване. Използвам го вече 3 месеца !!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1625/00 Пасатор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1625/00 Пасатор
ijb70
11/01/2016
България
Verifikovani kupac
супер
[Employee of philipsglobal] перфектен!........................................
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1625/00 Пасатор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1625/00 Пасатор
Dienuta28
28/07/2020
România
Verifikovani kupac
Excelent
Foarte multumita de produs pana acum, putere mare fata de alte produse pe care le-am avut.
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână