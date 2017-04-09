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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1625/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1625/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Obustavljeno

Daily CollectionRučni blender

HR1625/00

4.6

| (18) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod

Više snage za glatkije rezultate

Ovaj Philips ručni blender kombinuje snagu od 650 W, tehnologiju ProMix i funkciju Turbo za glatke rezultate čak i kod zahtevnih zadataka. Zahvaljujući kompaktnoj seckalici i dodatku za mućenje, sada takođe omogućava seckanje luka i mućenje šlaga.

Pogledajte sve prednosti

Ručni blender ProMix snage 650 W sa funkcijom turbo

Više snage za glatkije rezultate

  • 650 W, metalni štap

  • ProMix

  • Posuda od 0,5 l, seckalica, mutilica

  • 2 brzine, uključujući Turbo

Posuda ručnog blendera od 0,5 l za merenje

Posuda ručnog blendera od 0,5 l za merenje

Pomoću posude od 0,5 l možete da izmerite sastojke za svoje recepte, ali i da brzo pripremite supe, piree i šejkove.

Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta za lako odvajanje cilindričnog blendera

Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta za lako odvajanje cilindričnog blendera

Sistem za oslobađanje pomoću 2 dugmeta na Philips ručnom blenderu omogućava lako odvajanje cilindričnog blendera radi lakog čišćenja.

Snažan motor za optimalnu pripremu hrane

Snažan motor za optimalnu pripremu hrane

Snažni motor od 650 W omogućava blendiranje skoro svakog sastojka.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

18

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

09/04/2017

България

България

Мощен и лесен за употреба

Мощен и лесен за употреба и почистване. Използвам го вече 3 месеца !!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1625/00 Пасатор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1625/00 Пасатор

11/01/2016

България

България

Verifikovani kupac

супер

[Employee of philipsglobal] перфектен!........................................

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1625/00 Пасатор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1625/00 Пасатор

28/07/2020

România

România

Verifikovani kupac

Excelent

Foarte multumita de produs pana acum, putere mare fata de alte produse pe care le-am avut.

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână

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