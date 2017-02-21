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  • Više snage za glatkije rezultate
  • Više snage za glatkije rezultate
  • Više snage za glatkije rezultate
  • Više snage za glatkije rezultate
  • Više snage za glatkije rezultate
  • Više snage za glatkije rezultate
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Obustavljeno

Daily CollectionRučni blender

HR1627/00

4.8
| (50) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Više snage za glatkije rezultate
Ovaj Philips ručni blender kombinuje snagu od 650 W, tehnologiju ProMix i funkciju Turbo za glatke rezultate čak i kod zahtevnih zadataka. Zahvaljujući XL seckalici i dodatku za mućenje, sada takođe omogućava seckanje luka i mućenje šlaga.
Pogledajte sve prednosti

Ručni blender ProMix snage 650 W sa funkcijom turbo

Više snage za glatkije rezultate

  • 650 W, metalni štap

  • ProMix

  • Posuda od 0,5 l, XL seckalica, mutilica

  • 2 brzine, uključujući Turbo

Zaštita za sečivo protiv prskanja specijalnog talasastog oblika

Zaštita za sečivo protiv prskanja specijalnog talasastog oblika

Specijalni talasasti oblik sa donje strane cilindričnog blendera garantuje da neće biti prskanja niti nereda dok blendirate.

Nastavak za mućenje šlaga, majoneza i slično

Nastavak za mućenje šlaga, majoneza i slično

Dodatna jednostruka mutilica za Philips ručni blender omogućava mućenje šlaga, majoneza, testa za palačinke i još mnogo toga. Ona čini vaš ručni blender višefunkcionalnim i svestranim.

Dodatna XL seckalica za seckanje velikih količina

Dodatna XL seckalica za seckanje velikih količina

Uz dodatnu XL seckalicu (1000 ml) za Philips ručni blender možete za nekoliko sekundi iseckati velike količine mesa, začinskog bilja, orašastih plodova, sira, čokolade i crnog luka.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

50

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

21/02/2017

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Ta izdelek ima odlične lastnosti

S paličnim mešalnikom sem izredno zadovoljna. Je zelo zmogljiv, priročen in praktičen. Zelo priporočam nakup.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik

23/06/2020

България

България

Добър и мощен уред

Препоръчвам продукта, бърз и мощен което е важно за съвременната домакиня

Prednosti

Бързо нарязва продуктите

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор

19/06/2020

България

България

Еднин уред, който реши много проблеми на готварски

Избрах първо заради надеждността на марката, второ възможността за сервизна поддръжка. Ежедневно го ползвам в кухнята

Prednosti

Ергономичен

Mane

Не намирам

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1604/00 Пасатор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1604/00 Пасатор

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana