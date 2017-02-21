2 godine garancije
Obustavljeno
650 W, metalni štap
ProMix
Posuda od 0,5 l, XL seckalica, mutilica
2 brzine, uključujući Turbo
Specijalni talasasti oblik sa donje strane cilindričnog blendera garantuje da neće biti prskanja niti nereda dok blendirate.
Dodatna jednostruka mutilica za Philips ručni blender omogućava mućenje šlaga, majoneza, testa za palačinke i još mnogo toga. Ona čini vaš ručni blender višefunkcionalnim i svestranim.
Uz dodatnu XL seckalicu (1000 ml) za Philips ručni blender možete za nekoliko sekundi iseckati velike količine mesa, začinskog bilja, orašastih plodova, sira, čokolade i crnog luka.
4.8
od 5
50
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Lucija2705
21/02/2017
Slovenija
Verifikovani kupac
Ta izdelek ima odlične lastnosti
S paličnim mešalnikom sem izredno zadovoljna. Je zelo zmogljiv, priročen in praktičen. Zelo priporočam nakup.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik
Mariqna 86
23/06/2020
България
Добър и мощен уред
Препоръчвам продукта, бърз и мощен което е важно за съвременната домакиня
Prednosti
Бързо нарязва продуктите
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор
gosling_123
19/06/2020
България
Еднин уред, който реши много проблеми на готварски
Избрах първо заради надеждността на марката, второ възможността за сервизна поддръжка. Ежедневно го ползвам в кухнята
Prednosti
Ергономичен
Mane
Не намирам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1604/00 Пасатор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1604/00 Пасатор