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Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
Snažni Philips ručni blender sa motorom snage 700 W, tehnologijom Promix i dugmetom SpeedTouch za intuitivnu kontrolu: što više stežete, dobijate veću snagu. Ovaj ručni blender vam omogućava da pravite svežu hranu onako kako volite.
700 W, Promix, metalni štap
Promenljiva brzina i turbo
Posuda od 1 l, XL seckalica, mutilica
Razvijena u saradnji sa prestižnim univerzitetom u Štutgartu, Philips ProMix je jedinstvena, napredna tehnologija koja koristi specifični trouglasti oblik za kreiranje optimalnog protoka hrane i maksimalnih performansi, za brže i postojanije blendiranje.
Philips ručni blender sa snažnim i pouzdanim motorom od 700 W može da blendira skoro svaki sastojak, uz glatke rezultate. Ta snaga motora takođe omogućava ovom ručnom blenderu da pokreće razne dodatke.
Uz dodatnu XL seckalicu (1000 ml) za Philips ručni blender možete za nekoliko sekundi iseckati velike količine mesa, začinskog bilja, orašastih plodova, sira, čokolade i crnog luka.
4.3
od 5
16
Komentari
81%
preporučuje ovaj proizvod
08lina
28/07/2020
Україна
Дуже задоволена
Добрый день. Хочу рассказать о приобретении блендера Филипс. Я, как любительница коктейлей и взбитых крем-супов без этого девайса обойтись просто не могла. Выбрала по цене, качеству и приобрела. Большая ёмкость стакана. Хорошие ножи, взбивает ягоды и молоко до состояния коктейля достаточно быстро. Получается вкусный кокт8ейль с пенкой.Крем-супы также приготавливает вполне достойно. Без комочков.Пользуюсь уже несколько лет и ножи не затупились,точить не приходилось Мыть достаточно удобно. Есть функция очистки. Приятный спокойный дизайн. Удобная ручка. Довольна!!!!!!рекомендую....
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-07-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-07-28
Zabó
19/10/2019
Magyarország
Ez a termék Joker a konyhámban
Családi ajándék volt. Nélkülözhetetlen a konyhába jobb kezemmé vált sütésbe főzésbe. Nagy teljesítményű csendes ez kisgyerekes Anyának fontos. Turmixol a krémlevesekhez gyerek ételekhez habot ver a süteményhez aprítja a zöldséget. Kiváló termék ajánlom mindenkinek nagy segítség kezdő és gyakorlott háziasszonyoknak is.. Könnyen tisztítható mutatóssága révén a konyha dísze lehet. Nem utolsó sorban kézreálló.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1643/00 Rúdmixer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1643/00 Rúdmixer
Olchik
11/04/2019
Україна
Отличный блендер
Блендером пользуюсь больше трёх лет, никаких нареканий нет. Очень удобная кнопка для регулирования мощности, чем сильнее нажимаете- тем больше мощность. Точно такой же подарила и маме.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер