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Sve serije

  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje
  • Snažni ručni blender kojim se lako rukuje

Obustavljeno

Avance CollectionRučni blender

HR1643/00

4.3

| (16) Komentari | 81% preporučuje ovaj proizvod

Snažni ručni blender kojim se lako rukuje

Snažni Philips ručni blender sa motorom snage 700 W, tehnologijom Promix i dugmetom SpeedTouch za intuitivnu kontrolu: što više stežete, dobijate veću snagu. Ovaj ručni blender vam omogućava da pravite svežu hranu onako kako volite.

Pogledajte sve prednosti

Pripremajte razne vrste hrane na svoj način, uz SpeedTouch

Snažni ručni blender kojim se lako rukuje

  • 700 W, Promix, metalni štap

  • Promenljiva brzina i turbo

  • Posuda od 1 l, XL seckalica, mutilica

Optimalni protok hrane i performanse miksovanja

Optimalni protok hrane i performanse miksovanja

Razvijena u saradnji sa prestižnim univerzitetom u Štutgartu, Philips ProMix je jedinstvena, napredna tehnologija koja koristi specifični trouglasti oblik za kreiranje optimalnog protoka hrane i maksimalnih performansi, za brže i postojanije blendiranje.

Snažni motor ručnog blendera od 700 W za najbolje rezultate mešanja

Snažni motor ručnog blendera od 700 W za najbolje rezultate mešanja

Philips ručni blender sa snažnim i pouzdanim motorom od 700 W može da blendira skoro svaki sastojak, uz glatke rezultate. Ta snaga motora takođe omogućava ovom ručnom blenderu da pokreće razne dodatke.

XL seckalica za seckanje crnog luka, mesa, koštunjavih plodova, sira, čokolade

XL seckalica za seckanje crnog luka, mesa, koštunjavih plodova, sira, čokolade

Uz dodatnu XL seckalicu (1000 ml) za Philips ručni blender možete za nekoliko sekundi iseckati velike količine mesa, začinskog bilja, orašastih plodova, sira, čokolade i crnog luka.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

16

Komentari

81%

preporučuje ovaj proizvod

2

28/07/2020

Україна

Україна

Дуже задоволена

Добрый день. Хочу рассказать о приобретении блендера Филипс. Я, как любительница коктейлей и взбитых крем-супов без этого девайса обойтись просто не могла. Выбрала по цене, качеству и приобрела. Большая ёмкость стакана. Хорошие ножи, взбивает ягоды и молоко до состояния коктейля достаточно быстро. Получается вкусный кокт8ейль с пенкой.Крем-супы также приготавливает вполне достойно. Без комочков.Пользуюсь уже несколько лет и ножи не затупились,точить не приходилось Мыть достаточно удобно. Есть функция очистки. Приятный спокойный дизайн. Удобная ручка. Довольна!!!!!!рекомендую....

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-07-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-07-28

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Ez a termék Joker a konyhámban

Családi ajándék volt. Nélkülözhetetlen a konyhába jobb kezemmé vált sütésbe főzésbe. Nagy teljesítményű csendes ez kisgyerekes Anyának fontos. Turmixol a krémlevesekhez gyerek ételekhez habot ver a süteményhez aprítja a zöldséget. Kiváló termék ajánlom mindenkinek nagy segítség kezdő és gyakorlott háziasszonyoknak is.. Könnyen tisztítható mutatóssága révén a konyha dísze lehet. Nem utolsó sorban kézreálló.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1643/00 Rúdmixer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1643/00 Rúdmixer

11/04/2019

Україна

Україна

Отличный блендер

Блендером пользуюсь больше трёх лет, никаких нареканий нет. Очень удобная кнопка для регулирования мощности, чем сильнее нажимаете- тем больше мощность. Точно такой же подарила и маме.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

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