Obustavljeno
Jednostavno ceđenje soka kod kuće
Pomoću ovog sokovnika možete jednostavno praviti ukusne sveže sokove. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, odlaganje je veoma lako.
220 W, 0,4 l
Mikro filter za gnječenje za više soka
Neprekidno cedite zahvaljujući odvojivom spremištu za pulpu od 500 ml.
4.8
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Васелина
25/08/2020
Україна
Маленький помічник
Отримала у подарунок .Займає мало місця, виконує свої функції на ура. Легкий у використанні та легко миється.
Prednosti
Займає мало місця
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1821/70 Соковижималка
Date of Use 2018-08-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1821/70 Соковижималка
Date of Use 2018-08-25
MONICA33
18/09/2019
România
IL ADOR
AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Storcător HR1821/10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Storcător HR1821/10
oberst155
07/08/2019
Україна
Навіть довелося гарбуз на сік робити, і цей виріб витримав!!Гарбуз дуже твердий щоб віджимати.
Основне для мене було, щоб такий виріб був стабільний у роботі, щоб витримам навантаження. Пройшов тестування на відмінно, бо навіть з гарбуза зміг зробити сік!! Був момент коли верхня кришка вискочила через навантаження від гарбуза, але з легкістю все зібрав і повернув назад, все працювало без проблем. Дуже задоволений цим виробом і взагалі брендом Philips. Також маю для стрижки прилад також цього бренду,прекрасно служить і працює. Благодарю вас і нехай вас Господь благословить!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1821/70 Соковижималка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR1821/70 Соковижималка