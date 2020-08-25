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  • Jednostavno ceđenje soka kod kuće

Obustavljeno

Sokovnik

HR1821/70

4.8

| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno ceđenje soka kod kuće

Pomoću ovog sokovnika možete jednostavno praviti ukusne sveže sokove. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, odlaganje je veoma lako.

Pogledajte sve prednosti

Lako služenje. Lako odlaganje

Jednostavno ceđenje soka kod kuće

  • 220 W, 0,4 l

Mikro filter za gnječenje za više soka

Mikro filter za gnječenje za više soka

Mikro filter za gnječenje za više soka

Kompaktan dizajn

Kompaktan dizajn

Neprekidno cedite zahvaljujući odvojivom spremištu za pulpu od 500 ml

Neprekidno cedite zahvaljujući odvojivom spremištu za pulpu od 500 ml

Neprekidno cedite zahvaljujući odvojivom spremištu za pulpu od 500 ml.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

25/08/2020

Україна

Україна

Маленький помічник

Отримала у подарунок .Займає мало місця, виконує свої функції на ура. Легкий у використанні та легко миється.

Prednosti

Займає мало місця

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HR1821/70 Соковижималка

Date of Use 2018-08-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HR1821/70 Соковижималка

Date of Use 2018-08-25

18/09/2019

România

România

IL ADOR

AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Storcător HR1821/10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Storcător HR1821/10

07/08/2019

Україна

Україна

Навіть довелося гарбуз на сік робити, і цей виріб витримав!!Гарбуз дуже твердий щоб віджимати.

Основне для мене було, щоб такий виріб був стабільний у роботі, щоб витримам навантаження. Пройшов тестування на відмінно, бо навіть з гарбуза зміг зробити сік!! Був момент коли верхня кришка вискочила через навантаження від гарбуза, але з легкістю все зібрав і повернув назад, все працювало без проблем. Дуже задоволений цим виробом і взагалі брендом Philips. Також маю для стрижки прилад також цього бренду,прекрасно служить і працює. Благодарю вас і нехай вас Господь благословить!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HR1821/70 Соковижималка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HR1821/70 Соковижималка

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