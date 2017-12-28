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Obustavljeno

Daily CollectionSokovnik

HR1823/70

4.8

| (10) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Lako do domaćeg soka

Philips sokovnik HR1823/70 vam omogućava da lako napravite izvrstan, svež sok. Ne zahteva puno prethodnog seckanja voća i povrća zahvaljujući okruglom otvoru za punjenje. Takođe je veoma lak za odlaganje zahvaljujući kompaktnom dizajnu.

Pogledajte sve prednosti

Sokovnik: Lako služenje. Lako odlaganje

Lako do domaćeg soka

  • 220 W

  • 1 brzina

  • Bela/plava

Okrugla cev za lako stavljanje sastojaka

Okrugla cev za lako stavljanje sastojaka

Okrugla cev za lako stavljanje sastojaka.

Mikro filter za gnječenje za više soka

Mikro filter za gnječenje za više soka

Mikro filter za gnječenje za više soka.

Kompaktan dizajn

Kompaktan dizajn

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

10

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

28/12/2017

България

България

ОТЛИЧЕН УРЕД

СУПЕР ДИЗАИН,МНОГО ЛЕСНА ЗА УПОТРЕБА ПРИ ДОМАШНИ УСЛОВИЯ И МНОГО ЛЕСНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ. КАПАЦИТЕТА НА ИЗТИСКВАНЕ Е ГОЛЯМ.СУПЕР УДОБНА!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1823/70 Сокоизстисквачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1823/70 Сокоизстисквачка

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Könnyű kezelés, egyszerűen szétszedhető, összarakható.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1823/70 Gyümölcscentrifuga

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1823/70 Gyümölcscentrifuga

29/06/2014

Polska

Polska

Polecam

Sokowirówka HR1823/70 jest mała zgrabna, szybko i bez problemu robi soki . Cicha . Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

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