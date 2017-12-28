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Lako do domaćeg soka
Philips sokovnik HR1823/70 vam omogućava da lako napravite izvrstan, svež sok. Ne zahteva puno prethodnog seckanja voća i povrća zahvaljujući okruglom otvoru za punjenje. Takođe je veoma lak za odlaganje zahvaljujući kompaktnom dizajnu.
220 W
1 brzina
Bela/plava
Okrugla cev za lako stavljanje sastojaka.
Mikro filter za gnječenje za više soka.
4.8
od 5
10
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
ЦОНКА
28/12/2017
България
ОТЛИЧЕН УРЕД
СУПЕР ДИЗАИН,МНОГО ЛЕСНА ЗА УПОТРЕБА ПРИ ДОМАШНИ УСЛОВИЯ И МНОГО ЛЕСНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ. КАПАЦИТЕТА НА ИЗТИСКВАНЕ Е ГОЛЯМ.СУПЕР УДОБНА!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1823/70 Сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1823/70 Сокоизстисквачка
Katyu
18/01/2019
Magyarország
Szuper
Könnyű kezelés, egyszerűen szétszedhető, összarakható.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1823/70 Gyümölcscentrifuga
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1823/70 Gyümölcscentrifuga
madzia11212
29/06/2014
Polska
Polecam
Sokowirówka HR1823/70 jest mała zgrabna, szybko i bez problemu robi soki . Cicha . Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka