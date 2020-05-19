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  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.

Obustavljeno

Viva kolekcijaSokovnik

HR1832/02

4.9
| (90) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Najviše soka na najlakši način.
Sve što očekujete od sokovnika – visoka ekstrakcija soka, čišćenje za 1 minut – uz kompaktan dizajn koji je upola manji.* Počastite se zadovoljstvom zdravog domaćeg soka svaki dan.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan dizajn sve u jednom

Najviše soka na najlakši način.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 l

  • Funkcija za zaustavljanje kapanja

Kompaktan sokovnik uvek pri ruci na kuhinjskoj radnoj površini

Kompaktan sokovnik uvek pri ruci na kuhinjskoj radnoj površini

Zahvaljujući upola manjoj veličini* ovaj sokovnik zauzima mali prostor. Možete ga ostaviti na radnoj površini u kuhinji ili ga lako uskladištiti.

Cedite direktno u čašu

Cedite direktno u čašu

Ovaj sokovnik vam omogućava da koristite sopstvenu čašu (maksimalna visina 12 cm). Postavite je direktno ispod ugrađene slavine i spremni ste za pravljenje soka.

Napravite do 1,5 l soka odjednom

Napravite do 1,5 l soka odjednom

Možete da napravite do 1,5 l soka odjednom bez potrebe da ispraznite posudu za pulpu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

90

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

2

19/05/2020

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Proizvod je odlican!

Sokovnik je praktican, ne zauzima previse prostora, lako se montira, pere, nije bucan, odlicno i brzo pretvara voce i povrce u sok, svima ga preporucujem.

Prednosti

Praktican, lako se sklapa, rasklapa i pere.

Mane

Malo se teze podize okrugli metalni noz posle upotrebe.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/02 Sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/02 Sokovnik

04/09/2021

България

България

Сокоизстисквачка

Очарована съм от Сокоизтисквачката, бърза, лесна за почисване и се поставя в съдомиялна. Препоръчвам я. Ако може дизайна да е цветен ще бъда още по удовлетворена. Черното е цвят който подтиска. Ако и направят дизайна в оранж или зелено пак ще си купя.

Prednosti

Бърза

Mane

черен цвят

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/02 Сокоизстисквачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/02 Сокоизстисквачка

01/07/2020

България

България

Сокоизтисквачката е супер!

Машината на Philips работи безотказно. Постоянно правя фрешове за мен и моето семейство . Горещо препоръчвам !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/02 Сокоизстисквачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/02 Сокоизстисквачка

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  1. U poređenju sa sokovnikom iz kolekcije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73