2 godine garancije
Obustavljeno
500 W
QuickClean
1,5 l
Funkcija za zaustavljanje kapanja
Zahvaljujući upola manjoj veličini* ovaj sokovnik zauzima mali prostor. Možete ga ostaviti na radnoj površini u kuhinji ili ga lako uskladištiti.
Ovaj sokovnik vam omogućava da koristite sopstvenu čašu (maksimalna visina 12 cm). Postavite je direktno ispod ugrađene slavine i spremni ste za pravljenje soka.
Možete da napravite do 1,5 l soka odjednom bez potrebe da ispraznite posudu za pulpu.
4.9
od 5
90
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Maki55
19/05/2020
Hrvatska
Verifikovani kupac
Proizvod je odlican!
Sokovnik je praktican, ne zauzima previse prostora, lako se montira, pere, nije bucan, odlicno i brzo pretvara voce i povrce u sok, svima ga preporucujem.
Prednosti
Praktican, lako se sklapa, rasklapa i pere.
Mane
Malo se teze podize okrugli metalni noz posle upotrebe.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/02 Sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/02 Sokovnik
hermosa mari
04/09/2021
България
Сокоизстисквачка
Очарована съм от Сокоизтисквачката, бърза, лесна за почисване и се поставя в съдомиялна. Препоръчвам я. Ако може дизайна да е цветен ще бъда още по удовлетворена. Черното е цвят който подтиска. Ако и направят дизайна в оранж или зелено пак ще си купя.
Prednosti
Бърза
Mane
черен цвят
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/02 Сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/02 Сокоизстисквачка
Dgeo12
01/07/2020
България
Сокоизтисквачката е супер!
Машината на Philips работи безотказно. Постоянно правя фрешове за мен и моето семейство . Горещо препоръчвам !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/02 Сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/02 Сокоизстисквачка
U poređenju sa sokovnikom iz kolekcije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73