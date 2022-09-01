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  • Najviše soka. Na najlakši način.
  • Najviše soka. Na najlakši način.
  • Najviše soka. Na najlakši način.
  • Najviše soka. Na najlakši način.
  • Najviše soka. Na najlakši način.
  • Najviše soka. Na najlakši način.
  • Najviše soka. Na najlakši način.
  • Najviše soka. Na najlakši način.
  • Najviše soka. Na najlakši način.
  • Najviše soka. Na najlakši način.

Obustavljeno

Viva kolekcijaSokovnik

HR1832/52

4.9
| (23) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Najviše soka. Na najlakši način.
Sve što očekujete od sokovnika – visoka ekstrakcija soka, čišćenje za 1 minut – uz kompaktni dizajn koji je upola manji.* Počastite se zadovoljstvom zdravog domaćeg soka svaki dan.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan dizajn sve u jednom

Najviše soka. Na najlakši način.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 l

  • Funkcija za zaustavljanje kapanja

Providno spremište za pulpu omogućava jednostavnu proveru količine pulpe

Providno spremište za pulpu omogućava jednostavnu proveru količine pulpe

Uživajte u istinski interaktivnom iskustvu ceđenja soka. Poklopac i posuda za pulpu su prozirni kako biste mogli da pratite ceđenje voća i povrća. Takođe možete odmah da primetite kada se posuda napuni, što znači da ju je potrebno isprazniti.

Položaj koji sprečava kapanje soka

Položaj koji sprečava kapanje soka

Kada je aktiviran, sistem za zaustavljanje kapanja će sprečiti kapanje iz sokovnika. Grlić sistema za sprečavanje kapanja je vrlo lak za čišćenje, uklonjiv i izrađen od materijala koji mogu da se peru u mašini za sudove. Jednim jednostavnim potezom sprečavate kapanje soka i održavate čistoću radne površine.

Svi delovi koji se skidaju sa aparata mogu se prati u mašini za sudove

Svi delovi koji se skidaju sa aparata mogu se prati u mašini za sudove

Radi još lakšeg i bržeg čišćenja svi uklonjivi delovi mogu se bezbedno prati u mašini za sudove.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

23

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктът е с много добър дизайн и характеристики.

Удоволствие е да се работи с продуктите на Philip's.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

12/07/2020

България

България

Вкусно и здравословно

Изключително практичен и удобен продукт, подходящ за любителите на здравословно хранене и свежи напитки... и не само. Лесен за употреба и поддръжка. Пия фрешове всеки ден и не бих заменила този продукт!

Prednosti

Приготвяне на страхотни напитки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

19/06/2020

България

България

Чуден за употреба

Добре изтисква всичко от плодовете и зеленчуците .Много бързо лесно се измива .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

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  1. U poređenju sa sokovnikom iz kolekcije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73