2 godine garancije
Obustavljeno
500 W
QuickClean
1,5 l
Funkcija za zaustavljanje kapanja
Uživajte u istinski interaktivnom iskustvu ceđenja soka. Poklopac i posuda za pulpu su prozirni kako biste mogli da pratite ceđenje voća i povrća. Takođe možete odmah da primetite kada se posuda napuni, što znači da ju je potrebno isprazniti.
Kada je aktiviran, sistem za zaustavljanje kapanja će sprečiti kapanje iz sokovnika. Grlić sistema za sprečavanje kapanja je vrlo lak za čišćenje, uklonjiv i izrađen od materijala koji mogu da se peru u mašini za sudove. Jednim jednostavnim potezom sprečavate kapanje soka i održavate čistoću radne površine.
Radi još lakšeg i bržeg čišćenja svi uklonjivi delovi mogu se bezbedno prati u mašini za sudove.
4.9
od 5
23
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Raiabaia
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продуктът е с много добър дизайн и характеристики.
Удоволствие е да се работи с продуктите на Philip's.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Rodz
12/07/2020
България
Вкусно и здравословно
Изключително практичен и удобен продукт, подходящ за любителите на здравословно хранене и свежи напитки... и не само. Лесен за употреба и поддръжка. Пия фрешове всеки ден и не бих заменила този продукт!
Prednosti
Приготвяне на страхотни напитки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
barabas
19/06/2020
България
Чуден за употреба
Добре изтисква всичко от плодовете и зеленчуците .Много бързо лесно се измива .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
U poređenju sa sokovnikom iz kolekcije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73