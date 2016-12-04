2 godine garancije
Obustavljeno
QuickClean
1,5 l, M otvor
500 W
Funkcija za zaustavljanje kapanja
Zahvaljujući upola manjoj veličini* ovaj sokovnik zauzima mali prostor. Možete ga ostaviti na radnoj površini u kuhinji ili ga lako uskladištiti.
Možete da napravite do 1,5 l soka odjednom bez potrebe da ispraznite posudu za pulpu.
Ovaj sokovnik vam omogućava da koristite sopstvenu čašu (maksimalna visina 12 cm). Postavite je direktno ispod ugrađene slavine i spremni ste za pravljenje soka.
3.9
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Dari
04/12/2016
България
Отлична!
Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Justme
10/11/2016
България
Повече от перфектна
Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
fíra
18/05/2020
Česká republika
lehký,rychlý,kvalitní
kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění
Prednosti
malý,lehce přenosný
Mane
hlučnější
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
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