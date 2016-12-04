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  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.

Obustavljeno

Viva kolekcijaSokovnik

HR1836/00

3.9
| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Najviše soka na najlakši način.
Sve što očekujete od sokovnika – visoka ekstrakcija soka, čišćenje za 1 minut – uz kompaktan dizajn koji je upola manji.* Počastite se zadovoljstvom zdravog domaćeg soka svaki dan.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan dizajn sve u jednom

Najviše soka na najlakši način.

  • QuickClean

  • 1,5 l, M otvor

  • 500 W

  • Funkcija za zaustavljanje kapanja

Kompaktan sokovnik uvek pri ruci na kuhinjskoj radnoj površini

Zahvaljujući upola manjoj veličini* ovaj sokovnik zauzima mali prostor. Možete ga ostaviti na radnoj površini u kuhinji ili ga lako uskladištiti.

Napravite do 1,5 l soka odjednom

Napravite do 1,5 l soka odjednom

Možete da napravite do 1,5 l soka odjednom bez potrebe da ispraznite posudu za pulpu.

Cedite direktno u čašu

Ovaj sokovnik vam omogućava da koristite sopstvenu čašu (maksimalna visina 12 cm). Postavite je direktno ispod ugrađene slavine i spremni ste za pravljenje soka.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.9

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

2

04/12/2016

България

България

Отлична!

Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

10/11/2016

България

България

Повече от перфектна

Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

lehký,rychlý,kvalitní

kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění

Prednosti

malý,lehce přenosný

Mane

hlučnější

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač

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  1. U poređenju sa sokovnikom iz kolekcije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73