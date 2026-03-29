ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

Kombinacija sokovnika i blendera

Obustavljeno

Podrška

Kombinacija sokovnika i blendera

HR1842

Kombinacija sokovnika i blendera

Obustavljeno

Idi u prodavnicu

Prijavite se ili kreirajte nalog

Registrujte Vaš proizvod

Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

Blender i sokovnik od 300 W sa dve brzine i pulsnom postavkom, funkcijom Quick Clean (brzo čišćenje), odvojivim nožem, filterom za voće i posudom blendera od 1,5 L.

  • PDF datoteka
  • 29 March 2026

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo