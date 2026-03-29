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Kombinacija sokovnika i blendera
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HR1842
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Blender i sokovnik od 300 W sa dve brzine i pulsnom postavkom, funkcijom Quick Clean (brzo čišćenje), odvojivim nožem, filterom za voće i posudom blendera od 1,5 L.
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