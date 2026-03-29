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Kombinacija sokovnika i blendera

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Kombinacija sokovnika i blendera

HR1844

Kombinacija sokovnika i blendera

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

Blender i sokovnik od 300 W sa dve brzine i pulsnom postavkom, funkcijom Quick Clean (brzo čišćenje), odvojivim nožem, posudom blendera od 1,5 L, filterom za voće, mlinom i dodacima za seckanje.

  • PDF datoteka
  • 29 March 2026

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