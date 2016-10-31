2 godine garancije
Obustavljeno
1000 W
QuickClean
2,5 l, XXL otvor
Funkcija za zaustavljanje kapanja
Zahvaljujući inovativnom sistemu za izdvajanje soka s obrnutim sitom, ovaj sokovnik izdvaja do 10% više soka*. A u zavisnosti od tipa voća ili povrća koje se cedi, moguće je odjednom iscediti do 2,5 litara soka bez potrebe za pražnjenjem posude za pulpu.
Izuzetno veliki otvor za hranu od 80 mm omogućava vam da cedite čak i veliko voće i povrće poput jabuka, šargarepa i cvekle bez prethodnog sečenja.
2 brzine Philips sokovnika omogućavaju vam da izvučete maksimum iz vašeg omiljenog voća i povrća – bilo ono meko ili tvrdo.
4.8
od 5
74
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
analaura
31/10/2016
Hrvatska
savrsen!!
Najbolje ulozen novac ikad! Sokovi pravljeni od voca budu tako ukusni i slatki da ga kcerkica bez problema pije. Nakon par mjeseci koristenja kupili smo jos jedan za baku i djeda :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
MIHAELA
30/09/2016
Hrvatska
NAJBOLJE ULOZEN NOVAC
NI SEKUNDE SE NISAM POKAJALA STO SAM GA KUPILA,SOKOVNIK JE PRAVA STVAR!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
Mary21
23/07/2015
Hrvatska
praktican , brz i jednostavan za upotrebu.
Posto nemam vremena za dugo pripremanje zdravih obroka. Tempo, gust raspored i fizicki naporna svakodnevica na neki nacin me obavezuju na zdravu prehranu.Najjednostavnije je ubaciti voce i povrce te popiti doslovno casu zdravlja. Nutritivno i kalorijske najvece vrijednosti ostaju sacuvane ovim sokovnikom. Na zalost u danasnje vrijeme ljudi pored velikog izbora hrane ne biraju ono sto je za njih najbolje.Ovim sokovnikom izrada sokova je brza, jednostavna i daje maksimalnu iskoristivost.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
U poređenju sa najprodavanijim sokovn. k. Philips (HR1861)