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  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
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  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.
  • Najviše soka na najlakši način.

Obustavljeno

Avance CollectionSokovnik

HR1871/00

4.8
| (74) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Najviše soka na najlakši način.
Ovaj Philips sokovnik cedi još više soka iz voća i povrća. Čišćenje nikada nije bilo lakše zahvaljujući inovativnom situ za brzo čišćenje i ugrađenom spremištu za pulpu. Počastite se zadovoljstvom koje pruža zdrav domaći sok!
Pogledajte sve prednosti

Napravite 10% više soka* i očistite aparat u roku od minuta!

Najviše soka na najlakši način.

  • 1000 W

  • QuickClean

  • 2,5 l, XXL otvor

  • Funkcija za zaustavljanje kapanja

Napravite do 2,5 litra soka odjednom

Napravite do 2,5 litra soka odjednom

Zahvaljujući inovativnom sistemu za izdvajanje soka s obrnutim sitom, ovaj sokovnik izdvaja do 10% više soka*. A u zavisnosti od tipa voća ili povrća koje se cedi, moguće je odjednom iscediti do 2,5 litara soka bez potrebe za pražnjenjem posude za pulpu.

Zahvaljujući XXL otvoru nije potrebno prethodno seći sastojke

Zahvaljujući XXL otvoru nije potrebno prethodno seći sastojke

Izuzetno veliki otvor za hranu od 80 mm omogućava vam da cedite čak i veliko voće i povrće poput jabuka, šargarepa i cvekle bez prethodnog sečenja.

2 brzine za meko/tvrdo voće i povrće

2 brzine za meko/tvrdo voće i povrće

2 brzine Philips sokovnika omogućavaju vam da izvučete maksimum iz vašeg omiljenog voća i povrća – bilo ono meko ili tvrdo.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

74

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

3

31/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

savrsen!!

Najbolje ulozen novac ikad! Sokovi pravljeni od voca budu tako ukusni i slatki da ga kcerkica bez problema pije. Nakon par mjeseci koristenja kupili smo jos jedan za baku i djeda :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

30/09/2016

Hrvatska

Hrvatska

NAJBOLJE ULOZEN NOVAC

NI SEKUNDE SE NISAM POKAJALA STO SAM GA KUPILA,SOKOVNIK JE PRAVA STVAR!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

23/07/2015

Hrvatska

Hrvatska

praktican , brz i jednostavan za upotrebu.

Posto nemam vremena za dugo pripremanje zdravih obroka. Tempo, gust raspored i fizicki naporna svakodnevica na neki nacin me obavezuju na zdravu prehranu.Najjednostavnije je ubaciti voce i povrce te popiti doslovno casu zdravlja. Nutritivno i kalorijske najvece vrijednosti ostaju sacuvane ovim sokovnikom. Na zalost u danasnje vrijeme ljudi pored velikog izbora hrane ne biraju ono sto je za njih najbolje.Ovim sokovnikom izrada sokova je brza, jednostavna i daje maksimalnu iskoristivost.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

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  1. U poređenju sa najprodavanijim sokovn. k. Philips (HR1861)